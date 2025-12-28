Kehrt Minnie Driver für 6. "Emily in Paris"-Staffel zurück?

Minnie Driver (55) hat in Staffel fünf von "Emily in Paris" als Prinzessin Jane für frischen Glamour gesorgt – und genau darüber spricht jetzt Serienschöpfer Darren Star (64). Gegenüber Variety verriet der Macher, was Fans wissen wollen: Kommt Minnie zurück, und wenn ja, wann und in welcher Form? Konkrete Antwort zum "Wann" gibt es noch nicht, denn Netflix hat eine sechste Staffel bislang nicht bestätigt. Doch das "Mit wem" klingt klar: Minnie ist für den Fall der Fälle eingeplant. Gedreht wird in Paris – und Minnie steht als elegante Royal-Freundin von Sylvie bereits wieder im Startblock.

Darren schwärmte in dem Interview offen von seiner Prinzessin Jane, einer alten Vertrauten von Sylvie, die in die Royals eingeheiratet hat und in Staffel fünf als wiederkehrender Wirbelwind auftauchte. "Sie ist urkomisch. Ich kenne Minnie persönlich. Ich bin ein großer Fan", sagte er Variety. Die Figur sei mit Minnie im Kopf entwickelt worden. "Sie war die perfekte Person für diese Rolle", so der Creator weiter. Besonders deutlich wird seine Begeisterung, wenn er beschreibt, wie Minnie das Material veredelt: "Sie hat es über das hinaus getroffen, was ich gehofft hatte. Sie hat es auf die nächste Ebene gehoben", erklärte er. Und dann die Zusage, auf die Fans warten: "Wenn wir eine Staffel 6 haben, ist sie gesetzt", sagte Darren. Was fehlt, ist einzig das offizielle Go von Netflix.

Abseits der Set-Gerüchte zeigt Minnie, dass sie Eleganz und Humor mühelos verbindet – ob auf dem roten Teppich oder im Alltag. Die Schauspielerin liebt ihre Freunde und diese Nähe spürt man auch in ihrer Chemie mit Philippine Leroy-Beaulieu (62). Minnie betont immer wieder, wie wichtig ihr kluge, witzige Freundschaften sind – perfekt passend zur Pariser Clique von Sylvie. Ihre Leidenschaft für Musik, Reisen und Zeit mit der Familie macht Minnie auch am Set nahbar und herzlich. So wird Prinzessin Jane nicht nur glamourös, sondern lebendig – Paris mit Augenzwinkern!

Getty Images Minnier Driver beim Red Sea International Film Festival 2024 in Dschidda, Saudi-Arabien

Getty Images Darren Star, Regisseur

Getty Images Minnie Driver bei der Emmy After Party im September 2016