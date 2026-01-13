Chris Pine bringt neue Freundin zu den Golden Globes mit

Chris Pine (45) scheint seine neue Liebe nicht mehr verstecken zu wollen. Bei den Golden Globes vergangenes Wochenende bringt der Schauspieler zum ersten Mal seine neue Freundin Keana Sky Wenger mit in die Öffentlichkeit. Keana begleitete Chris zwar nicht auf den roten Teppich, Backstage-Fotos, die People vorliegen, zeigen aber, dass sie ihn hinter den Kulissen unterstützte. Passend zum Smoking des Star Trek-Darstellers trug sie ein elegantes, schwarzes Kleid mit glitzernden Steinen am Kragen. Mit diesem ersten öffentlichen Auftritt macht Chris seine Beziehung zu Keana offiziell.

Gerüchten zufolge sollen Chris und Keana sich bereits seit 2023 daten. Ihr Liebesleben hielten die beiden aber eher aus der Öffentlichkeit heraus. Lediglich Paparazzi-Bilder, die die beiden bei gemeinsamen Urlauben oder Spaziergängen zeigten, gaben Hinweise auf die Beziehung. So beispielsweise im September 2024, als sie zusammen Urlaub im italienischen Portofino machten. Hand in Hand schlenderten Chris und Keana bei einem abendlichen Ausflug durch die Straßen. Die Beziehung zu Keana ist nun die erste öffentliche des 45-Jährigen seit seiner Trennung von Annabelle Wallis (41) 2022.

Mit Annabelle war Chris vier Jahre zusammen. Doch im Frühjahr 2022 verrieten Insider gegenüber Entertainment Tonight, dass das Paar bereits seit Monaten getrennt sei. Die offiziellen Gründe für das Liebes-Aus wurden nie bekannt. Ebenso meldeten sich der US-Amerikaner und die Britin nie selbst zu Wort. Die Beziehung fand generell außerhalb der Öffentlichkeit statt. Das Ex-Paar bestätigte weder seine Liebe noch die Trennung. Auch offizielle Auftritte gab es keine: Annabelle und Chris besuchten in den vier gemeinsamen Jahren nie einen roten Teppich zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pine bei den 83. Golden Globe Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Annabelle Wallis in Cannes 2024