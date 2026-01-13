Diese erfolgreichen Netflix-Serien kehren wohl 2027 zurück

Netflix-Fans müssen sich warm anziehen: Mehrere Publikumslieblinge tauchen im frisch vorgestellten 2026-Programm nicht auf und dürften erst 2027 zurückkehren. Besonders hart trifft es Anhänger von Wednesday: Die neue Staffel mit Hauptdarstellerin Jenna Ortega (23) soll nach aktuellem Stand erst 2027 bei Netflix landen. Gedreht wird dem Bericht des Branchenportals Deadline zufolge frühestens ab Februar 2026. Dann stößt mit Eva Green (45) ein echter Hollywood-Star zum "Nevermore"-Kosmos dazu. Auch die beliebte Serie "Ginny & Georgia" mit Brianne Howey (36) und Antonia Gentry als Mutter-Tochter-Duo macht 2026 eine Pause. Ebenfalls nicht im Line-up: "Ransom Canyon" mit Josh Duhamel (53) und Minka Kelly (45), "Untamed" mit Eric Bana (57) und "Dept. Q" mit Matthew Goode (47).

Netflix hatte zwar zahlreiche Titel für 2026 angekündigt, darunter die finalen Staffeln von Outer Banks und The Witcher sowie Rückkehrer wie Bridgerton, "One Piece" und "Beef". Doch eine Reihe bereits in Arbeit befindlicher Serien fehlt überraschend in der Liste. Die Verzögerungen der Produktionen sind unterschiedlich begründet. Einige der Serien, darunter "Wednesday", benötigen aufgrund ihrer aufwendigen Inszenierung eine längere Dreh- und Postproduktionszeit. Für "Ginny & Georgia" hingegen ist der zweijährige Veröffentlichungszyklus schon fast zur Tradition geworden.

Beim Superhelden-Drama "Supacell" verschob Netflix den Drehbeginn der zweiten Staffel auf Oktober 2025, nachdem Darsteller Ghetts seinen Ausstieg erklärt hatte, nachdem er eingeräumt hatte, bei einem tödlichen Unfall Fahrerflucht begangen zu haben. Die britisch-kanadische Jugendserie "Geek Girl" soll Staffel 2 zwar bereits abgedreht haben, kämpfte aber mit Verzögerungen durch Probleme beim kanadischen Partner Corus Entertainment. Besonders ungewöhnlich wirkt die Lage bei "Heartbreak High": Die dritte und letzte Staffel der australischen Serie liegt angeblich schon seit Anfang 2025 fertig im Archiv.

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday"

Getty Images Antonia Gentry und Brianne Howey bei einer Sondervorstellung von "Ginny & Georgia" S3 in Los Angeles

Netflix Liam Hemsworth alt Geralt von Riva, vierte "The Wither"-Staffel

