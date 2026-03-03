Jimi Blue Ochsenknecht äußert sich zum erneuten Strafbefehl

Jimi Blue Ochsenknecht (34) steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem das Amtsgericht München einen Strafbefehl gegen den Schauspieler erlassen hat. Der Vorwurf lautet Betrug. Der Grund sind unbezahlte Rechnungen aus dem Jahr 2022, als der 34-Jährige in Graz das asiatische Restaurant "Miss Cho" und die Cocktailbar "Katze Katze" besuchte. Dort genoss er am 28. März 2022 diverse Speisen und Getränke, soll die Lokale jedoch verlassen haben, ohne die Rechnung in Höhe von rund 1.900 Euro beglichen zu haben, wie Bild berichtete. Nachdem Jimi Blue zunächst Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hatte, zog er diesen kurz vor der Verhandlung zurück. Nun hat sich der Sohn von Uwe (70) und Natascha Ochsenknecht (61) in seiner Instagram-Story zu dem Vorfall geäußert und Stellung bezogen.

In seinem Statement macht Jimi Blue deutlich, dass er die offenen Rechnungen mittlerweile beglichen hat. "Außerdem checke ich nicht, wen es da draußen interessieren sollte – eine 1.900-Euro-Rechnung, die schon längst beglichen ist", schrieb er. Weiter erklärte der Gewinner der 13. Staffel Promi Big Brother: "Ich habe alles abgezahlt, in kürzester Zeit." Der Musiker räumte allerdings ein, dass er "früher nicht alles richtig gemacht" habe und begründet damit auch, warum er den Einspruch zurückgenommen hat. "Deswegen habe ich den Einspruch zurückgenommen, habe gesagt, ich bin schuld, habe mich entschuldigt und nehme die Schuld auf mich, aber versuche, seit letztem Jahr, alles richtig zu machen. Ich arbeite charakterlich, beruflich und finanziell an mir", betonte Jimi Blue, der sich in den vergangenen Monaten nach zahlreichen Querelen wieder mit seiner Familie angenähert hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Realitystar wegen unbezahlter Rechnungen in Österreich mit der Justiz in Konflikt gerät. Bereits Anfang des Jahres 2025 verurteilte ihn das Landesgericht Innsbruck zu einer Geldbuße von 18.000 Euro. Damals ging es um einen Vorfall aus dem Jahr 2021, als Jimi Blue mehrere Tage in einem luxuriösen Hotel in Kirchberg in Tirol verbracht hatte, um seinen Geburtstag zu feiern. Für Übernachtungen, Restaurantbesuche und Transportleistungen stellte das Hotel knapp 14.000 Euro in Rechnung. Wegen eines Europäischen Haftbefehls wurde der Schauspieler in Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Die offene Rechnung beglich damals seine Ex-Lebensgefährtin Yeliz Koc (32). Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und Jimi Blue nähern sich nach jahrelanger Funkstille für die Erziehung ihrer vierjährigen Tochter mittlerweile wohl wieder freundschaftlich an.

Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn am Landesgericht Innsbruck, 2025

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue, 2017

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"