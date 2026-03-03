Offiziell: Christin Okpara ist Teil der Show "Survivor"

Realitystar Christin Okpara (30) stellt sich einem neuen TV-Abenteuer: Die Influencerin gehört zu den ersten Kandidatinnen der wiederbelebten Überlebensshow "Survivor", die ab dem 23. März im deutschen Fernsehen an den Start geht. Das Comeback der Kultshow wurde bereits im Januar angekündigt, nun verrät Christin auf Instagram, dass sie Teil des Casts ist. Eine weitere offiziell bestätigte Kandidatin ist Yasemin Claßen, die als medizinische Fachangestellte arbeitet.

In dem Clip zeigt sich Christin sichtlich aufgeregt und spricht offen über ihre Erwartungen an die Show. "Ich glaube, das wird die allerheftigste Show, die ich je in den fünf Jahren absolviert habe", erklärt die Realitybekanntheit dort. Gleichzeitig räumt sie mit Vorurteilen über ihr Image auf: Man würde sie oft für eine typische Großstadtgöre halten, tatsächlich sei sie aber auf dem Dorf aufgewachsen. "Ich bin eine richtige Kämpferin. Ehrgeizig – 100 Prozent", stellt sie klar und kündigt an: "Ich glaube, bis zum letzten Bissen würde ich nicht aufgeben. Macht euch gefasst, jetzt habe ich endlich die Chance, euch zu zeigen, was in Christin Okpara steckt."

Der letzte Versuch, "Survivor" in Deutschland zu etablieren, verlief alles andere als erfolgreich. 2019 lief die Show bei Vox, konnte jedoch nicht an den internationalen Erfolg des Formats anknüpfen und gilt als kolossaler Flop. Damals traten 18 Kandidaten an, um 39 Tage auf einer einsamen Insel in der Südsee zu überstehen und verschiedenste Abenteuer- und Taktikspiele zu meistern. Am Ende gewann eine Kandidatin die Siegprämie von 500.000 Euro. Ob das Format diesmal beim deutschen Publikum besser ankommt, wird sich ab dem 23. März zeigen.

Imago Christin Okpara beim Box-Event "The Ultimate HYPE" 2025

Amazon MGM Studios Christin Okpara, "The 50"-Kandidatin

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Realitystar