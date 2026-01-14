Ab jetzt international: Schweiz bekommt eigenes "7 vs. Wild"

Ganz überraschend kündigt 7 vs. Wild für den 25. Januar eine neue Staffel an. Doch diesmal stammen die Teilnehmer nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz. In der Instagram-Story der Survivalshow heißt es: "'7 vs. Wild' wächst international! Wir freuen uns, dass wir im Auftrag von CH Media eine Staffel für unser Schweizer Publikum herstellen durften." Ausgestrahlt werden die Folgen auf dem Schweizer Sender 3Plus und dem dazugehörigen Streamingdienst oneplus. Die ganze Season trägt den Beinamen "Castaway", zu Deutsch: Schiffbrüchiger. Die Teilnehmer werden in dem passenden Szenario in der Wildnis der Dominikanischen Republik ausgesetzt – mit nur wenig Wasser und den Herausforderungen eines tropischen Klimas.

Und wer sind die Kandidaten? Einen der Teilnehmer werden die deutschen "7 vs. Wild"-Fans schon kennen: TikToker Kris Grippo nahm schon an der vergangenen Staffel im Amazonas-Dschungel teil und kennt die Gegebenheiten des Urwalds somit mehr, als ihm vielleicht lieb ist. Darüber hinaus sind weitere Social-Media-Stars der Schweiz dabei, darunter die Creator und Comedians von T-Ronimo Gabirano und Taulant und das Model Tamy Glauser. Dazu kommt die Moderatorin Tamara Cantieni und der Schauspieler Flavio Leu. Auch einen Survival-Experten bekommt die Gruppe: Gion Saluz ist Überlebenstrainer und kennt sich bestens mit der Thematik aus.

Für die deutschen Fans der Show wird es allerdings schwer werden, die Schweizer Staffel zu sehen. Der Streamingdienst oneplus ist exklusiv nur für die Schweiz zugänglich, der Sender 3Plus ist ebenfalls nicht auf deutschem Boden zu empfangen. Derzeit ist keine Ausstrahlung auf YouTube oder Prime Video, wo die deutsche Ausgabe läuft, bestätigt – vielleicht folgt das aber noch. Hierzulande ist also Geduld bis zur sechsten Staffel gefragt. Die ist bisher zwar noch nicht angekündigt, dafür gibt es aber schon jede Menge Gerüchte um den Cast. Als besonders heißer Kandidat gilt Tierschutzexperte und Content Creator Robert Marc Lehmann.

Prime Video / Agentur filmcontact Die Kandidaten von "7 vs. Wild" 2025

Prime Video / Agentur filmcontact Kris Grippo, "7 vs. Wild"-Kandidat

Prime Video / Agentur filmcontact Szene aus "7 vs. Wild" Staffel fünf

