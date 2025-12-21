Wird es eine sechste Staffel von "7 vs. Wild" geben?

Geht es mit 7 vs. Wild weiter oder war Staffel 5 der letzte Streich? Offiziell hat Amazon einer sechsten Runde noch kein grünes Licht gegeben. Hinter den Kulissen wird jedoch bereits gemunkelt – und ein prominenter Name fällt immer wieder: Robert Marc Lehmann. Der Meeresbiologe und Tierschutzexperte ist als möglicher Teilnehmer im Gespräch, wie Produzent André Schubert im Gespräch mit Ingame bestätigte. Aus Zeitgründen konnte er in der fünften Staffel nicht teilnehmen und gilt nun als heißer Kandidat für eine mögliche 6. Staffel. Sollte die Survivalshow verlängert werden, könnte diese im Herbst 2026 starten und zunächst bei Prime Video laufen, bevor die Folgen später auf YouTube erscheinen.

Hintergrund: Mit Staffel 5 stellte sich das Format neu auf – ohne Show-Erfinder Fritz Meinecke (36) sowie seine Mitgründer Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs, die im Sommer 2025 ausstiegen. Statt klassischem Alleingang setzte die Produktion auf 14 Tage mit Etappen, Begleitung und ohne finalen Gewinner. Das kam bei vielen Fans weniger gut an: Die YouTube-Abrufe blieben im Vergleich zu früheren Staffeln hinter den Erwartungen, es hagelte Kritik an der Kandidatenauswahl, den Regeln und der als zu glatt empfundenen Machart. Für Amazon war die Staffel dennoch ein Erfolg: zeitweise Platz 1 in den Prime-Video-Charts und lange in den Top 10.

"7 vs. Wild" hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung von einer reinen YouTube-Serie zu einem etablierten TV-Format durchlaufen. Prominente Teilnehmende wie Joe Vogel oder Jeannine Michaelsen (43) trugen dazu bei, die Show einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Dabei verfolgt Produzent André weiterhin ambitionierte Pläne: Die Zusammenarbeit mit Amazon und die zeitversetzte Veröffentlichung auf YouTube verspricht, sowohl treue Fans als auch neue Zuschauer anzusprechen. Ob Robert Marc Lehmann tatsächlich ins Abenteuer einsteigt und wer noch auf der Teilnehmerliste stehen wird, bleibt jedoch vorerst offen.

Agentur filmcontact / Prime Video Logo der fünften "7 vs. Wild"-Staffel

Prime Video / Agentur filmcontact Szene aus "7 vs. Wild" Staffel fünf

Prime Video / Agentur filmcontact TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen bei "7 vs. Wild"