Fans erhört: Das ändert sich in neuer "7 vs. Wild"-Staffel

Die vergangene Staffel 7 vs. Wild stand bei den Fans stark in der Kritik. Nicht nur, weil es die erste Staffel ohne Gründer Fritz Meinecke (36) war, sondern weil vielen die neuen Strukturen der Survivalshow zu weit vom ursprünglichen Konzept abweichen. Doch die Produzenten haben sich die Kritik der Fans zu Herzen genommen – und wollen jetzt einiges umkrempeln. Auf dem YouTube-Kanal der Show wurde nun ein Video veröffentlicht, das die Veränderungen der kommenden sechsten Staffel auflistet. Die wohl größte Veränderung ist jedoch das Gesicht, das in dem Clip zu sehen ist: Als neues Sprachrohr von "7 vs. Wild" wurde nun Johannes Mickenbecker ins Boot geholt.

Johannes ist selber großer Fan von "7 vs. Wild", war aber genau wie die Fangemeinde wenig begeistert von der vergangenen Staffel. Nun soll er die Schnittstelle zwischen Fans und Produktion sein. Er betont allerdings, nicht in die Entscheidungsprozesse eingebunden zu sein, sondern nur die Meinung der Zuschauer zu vertreten: "Ich bin nicht in den Entscheidungen mit drin, also ich versuche natürlich, sie zu überzeugen, dass sie eure Kommentare umsetzen." Dabei bleibt es aber nicht. Ein großer Kritikpunkt der vergangenen Folgen war die Tatsache, dass die Kandidaten nicht mehr solo ausgesetzt werden. Das wollen die Macher jetzt wieder umsetzen: Die Teilnehmer sollen möglichst wieder auf sich allein gestellt sein. Abhängig ist das natürlich von der Location. Gleichzeitig soll auch das Equipment wieder reduziert werden, sodass die Herausforderung wieder größer wird.

Schließlich wird ein großer Wunsch der Fans umgesetzt. Zum einen wollten die Zuschauer lieber neue Kandidaten, als jene, die schon häufiger dabei waren. Zum anderen wurde der Wunsch nach einer Wildcard für einen Zuschauer laut. Das gab es in der Vergangenheit bereits und kam sehr gut an. Daraus haben die Produzenten nun etwas Besonderes und Neues gemacht, was auch schon zu 100 Prozent feststeht. "Die Idee ist es, dass es neben der Hauptstaffel eine Wildcard-Staffel geben wird", erklärt Johannes. Diese Staffel soll wie gewohnt zunächst auf Prime Video erscheinen und diesmal schon 24 Stunden später auf YouTube. Als Kandidat kann sich jeder mit einem Video bewerben, die Produktion will die Community aber eng in den Entscheidungsprozess einbinden. In der Wildcard-Staffel müssen die Kandidaten sich in Challenges beweisen und der Gewinner darf am Ende an der eigentlichen "7 vs. Wild"-Staffel teilnehmen.

