Diese Survival-Shows liefern Nachschub für "7 vs. Wild"-Fans

Seit dem Ausstieg von Fritz Meinecke (36) aus der beliebten Survival-Show 7 vs. Wild mehren sich Stimmen von Fans, die das einstige Kultformat kritisch sehen. Während die ersten Staffeln noch mit großer Begeisterung verfolgt wurden, scheint die Begeisterung inzwischen abzunehmen. Doch für diejenigen, die den Nervenkitzel und die Abenteuer in der Wildnis lieben, gibt es gute Neuigkeiten: Es gibt inzwischen zahlreiche Alternativen, die frischen Survival-Spirit ausstrahlen. Darunter "Survival Squad", das aktuell auf YouTube läuft, "Alone: Überlebe die Wildnis" mit den ersten beiden Folgen auf RTL+ und "Manhunt", das ebenfalls auf YouTube gestreamt werden kann.

"Survival Squad" bringt den Survival-Experten Otto Karasch zusammen mit dem MMA-Kämpfer Fabio Schäfer in die kanadische Wildnis. Die ehemaligen "7 vs. Wild"-Teilnehmer stellen sich der Herausforderung, unter härtesten Bedingungen zu bestehen. Besonders die zweite Staffel, in der die Männer ihre Nahrung selbst jagen und angeln müssen, zieht die Zuschauer in ihren Bann. Wer direkt in das Format einsteigen möchte, kann die neuen Folgen kostenlos auf YouTube anschauen. Parallel dazu bietet "Alone: Überlebe die Wildnis" ein anderes Konzept: Zehn Teilnehmende kämpfen isoliert voneinander auf einer Insel in Kanada ums Überleben. Der Gewinner kann 75.000 Euro mit nach Hause nehmen, doch dafür werden sowohl körperliche als auch mentale Grenzen getestet. Für Fans urbaner Action sorgt hingegen "Manhunt", bei dem unter anderem "7 vs. Wild"-Star FlyingUwe durch New York City flieht, während eine Spezialeinheit ihm dicht auf den Fersen ist.

Das wachsende Angebot an Survival-Formaten zeigt, wie beliebt das Genre nach wie vor ist. Die große Vielfalt spricht sowohl Fans an, die spannende Wildnis-Action suchen, als auch jene, die ausgefallene Extrakonzepte wie "Manhunt" bevorzugen. Auch andere Anbieter wie Joyn haben inzwischen den Trend erkannt: Mit "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" stieg Buzzworthy kürzlich in das Genre ein. Ein Vergleich zu bisherigen Highlights, darunter "7 vs. Wild", wird aus Fankreisen immer wieder gezogen. Damit bleiben Survival-Shows ein heißes Thema, sei es durch innovative Konzepte oder als Alternative zu etablierten Hits.

Prime Video / Agentur filmcontact TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen bei "7 vs. Wild"

Instagram / f2theabio Fabio Schäfer, Internet-Star

Manhunt, Manhunt Media Youtube-Serie "Manhunt", Staffel 3 2025

