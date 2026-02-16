Prime Video plant sechste Survival-Staffel von "7 vs. Wild"

Die Survival-Serie 7 vs. Wild wird fortgesetzt: Amazon Prime Video hat offiziell die sechste Staffel des erfolgreichen Formats angekündigt. Die neuen Folgen sollen im Herbst 2026 erscheinen und versprechen erneut einen spannenden Überlebenskampf in der Wildnis. Sieben mutige Teilnehmer werden sich harten Herausforderungen stellen, um in extremen Bedingungen zu bestehen. Noch ist unklar, wo die Dreharbeiten stattfinden werden, doch die kompromisslose Survival-Challenge bleibt das Herzstück der Show. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht ebenfalls noch aus.

Der Erfolg der fünften Staffel dürfte diese Entscheidung gefestigt haben. Wochenlang dominierte sie nach ihrem Start die Prime-Video-Charts und begeisterte Zuschauer mit intensiven Momenten und einem authentischen Survival-Erlebnis. Auch für Staffel sechs verspricht der Streamingdienst eine hochwertige Produktion. Die neuen Kandidaten sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden, während Fans der Serie bereits gespannt auf die neuen spannenden Begegnungen in der Wildnis warten.

Vor wenigen Wochen überraschte die Survivalshow mit einer ganz neuen Staffel aus der Schweiz. Erstmals traten dort Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Nachbarland gegeneinander an. Die neue Ausgabe lief unter dem Titel "Castaway" und wurde in der Wildnis der Dominikanischen Republik gedreht. Besonders spannend: Mit dabei war TikToker Kris Grippo, den Fans bereits aus der deutschen Ausgabe kennen. An seiner Seite kämpften unter anderem die Comedians Gabirano und Taulant von T-Ronimo, Model Tamy Glauser, Moderatorin Tamara Cantieni, Schauspieler Flavio Leu und Überlebenstrainer Gion Saluz um das Überleben im tropischen Klima.

Agentur filmcontact / Prime Video Logo der fünften "7 vs. Wild"-Staffel

YouTube / Fritz Meinecke - Live "7 vs. Wild"-Gründer Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

