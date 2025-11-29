"7 vs. Wild"-Finale: Erreichen alle Teilnehmer das Ziel?

Was für ein Sieg: Das große Finale der fünften Staffel von 7 vs. Wild brachte alle sieben Teilnehmer erfolgreich ans Ziel. Nach 14 Tagen im Amazonas-Regenwald meisterten Joe Vogel, Jeannine Michaelsen (43), David Leichtle, Imke Salander, Kris Grippo, Fibii (19) und AviveHD auch ihre letzte Aufgabe. Mit einem selbstgebauten Floß paddelten sie laut kino.de rund vier Stunden, um das rettende Boot zu erreichen. Trotz gefährlicher Wunden und außergewöhnlicher Herausforderungen schafften es damit erstmals in der Geschichte der Survival-Show alle Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam ins Ziel.

Der Regenwald nahe Leticia in Kolumbien stellte die Teilnehmer vor schier unüberwindbare Hindernisse: Dauerregen, drückende Hitze, gefährliche Tiere und schwindende Kräfte begleiteten die Gruppe auf ihrem Weg. Besonders dramatisch wurde es bei Kris, dessen Zustand noch kurz vor der finalen Etappe kritisch war. Dank der Unterstützung von Joe Vogel und der gemeinsamen Anstrengung der Gruppe stand dem Zielmarsch schließlich nichts mehr im Weg. Hervé, der Gastgeber der Show, zeigte sich begeistert von der Leistung und der besonderen Gruppendynamik: "Es ist das erste Mal, dass sieben aus sieben Teilnehmern das schaffen."

Während des Formats war der Weg für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschwerlich. Kris hatte mit entzündeten Wunden zu kämpfen, während die anderen mit Isolation, Hunger und mentalen Herausforderungen rangen. Für die Moderatorin Jeannine war ihre Teilnahme ein Beweis für mentale Stärke, während Fitness-Creatorin Imke mit Kondition und Disziplin punkten konnte. Auch Twitch-Streamerin Fibii bewies Nervenstärke. Trotz unterschiedlicher Erfahrungen und Expertise fand das Team im Amazonas-Regenwald zusammen und kämpfte sich gemeinsam über die Ziellinie.

Anzeige Anzeige

Prime Video / Agentur filmcontact Szene aus "7 vs. Wild" Staffel fünf

Anzeige Anzeige

Prime Video / Agentur filmcontact TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen bei "7 vs. Wild"

Anzeige Anzeige

Prime Video / Agentur filmcontact Lucas alias AviveHD bei "7 vs Wild"