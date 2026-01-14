"Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini wird erstmals Papa

Riccardo Angelini hat süße Neuigkeiten zu verkünden. Der Schauspieler und seine Frau Laura Rauch werden zum ersten Mal Eltern. In einem Interview mit Bild bestätigen die beiden das offiziell. "Wir sind sehr glücklich, auch schon sehr aufgeregt und immens dankbar, dass wir diese Erfahrung machen dürfen und bald eine Familie sind", schwärmt das Ehepaar von seinem Babyglück. Und lange wird es nicht mehr dauern, denn Laura ist schon im neunten Monat – im Februar soll das Baby zur Welt kommen. Sie sei schon bei der Hochzeit im September schwanger gewesen, was den Tag umso besonderer machte.

Vergangenes Jahr machten Riccardo und Laura Urlaub auf Malta, wo sie beschlossen, Nachwuchs bekommen zu wollen. Zur Unterstützung suchte sie vor Ort sogar eine Fruchtbarkeitsgöttin auf. "Es hat glücklicherweise sofort geklappt. Vielleicht hat es auch an der Fruchtbarkeitsgöttin Venus von Malta gelegen, die wir dort besucht haben", meint der Alles was zählt-Darsteller augenzwinkernd. Auch die Schwangerschaft hätte für die werdende Mutter kaum besser laufen können. In dem Gespräch verrät Riccardo, dass Laura kaum mit Beschwerden zu kämpfen hatte: "Sie ist sehr fleißig mit Schwangerschaftsyoga und achtet auf ihre Ernährung." Gelüste habe sie aber schon gehabt – vor allem nach Salzgurken verzehrte sie sich.

Damit krönen Laura und Riccardo ihre Liebe nach der romantischen Hochzeit mit ihrem Baby. Die Trauung nach sieben Jahren Beziehung durfte Bild ebenfalls begleiten. Im September gaben die beiden sich im Örtchen Eppan in Südtirol ganz romantisch das Jawort. Der Ort hat für den Serienstar eine besondere Bedeutung, denn dort liegen seine italienischen Wurzeln. Die exklusiven Fotos zeigten, dass das Brautpaar zur Trauung in einem schicken Oldtimer vorfuhr und sich in traditioneller Tracht kleidete. "Es fühlt sich richtig an", schwärmte Riccardo von dem ganz besonderen Tag.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Riccardo Angelini, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardo_angelini_actor Laura Rauch und Riccardo Angelini, Mai 2022

Anzeige Anzeige

IMAGO / Sven Simon Riccardo Angelini, Schauspieler