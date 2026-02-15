Riccardo Angelini und Laura sind nach Geburt überglücklich

Riccardo Angelini und seine Frau Laura Rauch strahlen: Der Alles was zählt-Star ist am 4. Februar um 8.21 Uhr in Wien zum ersten Mal Vater geworden. Das Paar begrüßte seine Tochter gemeinsam im Krankenhaus, bevor es noch am selben Tag zurück nach Hause ging. Bei der Geburt wich Riccardo nicht von Lauras Seite und begleitete sie durch die entscheidenden Stunden. Die beiden Schauspieler, die seit September 2025 verheiratet sind, genießen nun ihr neues Leben zu dritt in ihrem Zuhause in Wien.

Gegenüber RTL teilte Riccardo seine Freude in einer Videobotschaft: "Meine Frau und ich sind einfach unglaublich glücklich. Wir hatten eine natürliche Geburt. Ich durfte dabei sein. Ich habe meine Frau unterstützt, wo es nur ging." Die Kleine trägt den Namen Alba Fiorella – italienisch für "Sonnenaufgang" und "Gänseblümchen". "Ich war wirklich in dem Moment dabei, als meine Tochter das Licht der Welt erblickt hat", sagte er weiter, "es ist Wahnsinn, wirklich unglaublich." Die frischgebackenen Eltern berichten, dass sie direkt heimkehren durften: "Wir sind am selben Tag noch nach Hause gekommen, durften unser Familienglück zu Hause feiern, ankommen, kuscheln." Während Riccardo zwischen Wien und den Kölner AWZ-Studios pendelt, steht für ihn nun alles im Zeichen der Familie.

Riccardo und Laura sind seit 2019 verlobt gewesen und gaben sich im vergangenen Herbst in Südtirol das Jawort. Laura, selbst Schauspielerin, trug zu diesem Zeitpunkt bereits ihr kleines Geheimnis in ihrem Bauch. Privat zeigen sich beide gerne bodenständig: viel Zeit zu Hause, enge Verbundenheit mit Familie und Freunden, gemeinsame Reisen, wenn der Drehplan es zulässt. Der Name Alba spiegelt Riccardos italienische Wurzeln wider und war den beiden schon lange ein Herzensfavorit. Im Umfeld des Paares gilt Laura als Ruhepol, Riccardo als Anpacker – eine Mischung, die ihnen nun auch im neuen Elternalltag zugutekommt.

Instagram / riccardo_angelini_actor Laura Rauch und Riccardo Angelini, Mai 2022

Instagram / riccardo_angelini_actor Riccardo Angelini kündigt die Geburt seiner Tochter an im Februar 2026

RTL / Julia Carola Pohle Riccardo Angelini, Schauspieler