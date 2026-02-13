Riccardo Angelini und Laura Rauch begrüßen ihr erstes Baby

Riccardo Angelini, bekannt aus der Serie Alles was zählt, und seine Ehefrau, Sturm der Liebe-Darstellerin Laura Rauch, sind frischgebackene Eltern. Die beiden durften vergangene Woche ihre erste Tochter begrüßen, wie Riccardo jetzt in einem Interview mit der Bild bestätigte. Die Kleine hört auf den Namen Alba Fiorella, wobei "Alba" im Italienischen "Sonnenaufgang" und "Fiorella" "Blümchen" bedeutet. "Sie hat uns vom ersten Moment an um den Finger gewickelt", schwärmte der 44-Jährige. Das Paar, das erst vor vier Monaten geheiratet hat, freut sich nun über dieses neue Kapitel in ihrem Leben.

Die Geburt verlief genauso spannend wie das Leben der beiden Stars: Während sich das Paar eigentlich auf einen gemütlichen Fernsehabend eingestellt hatte, kündigte sich ihre Tochter plötzlich an. "Die erste Wehe kam genau um 20.15 Uhr", erzählte Riccardo. Nach einigen Stunden im Kreißsaal war Alba schließlich um 8.21 Uhr morgens da. Laura meisterte die Geburt ohne PDA und beeindruckte damit nicht nur ihren Mann, sondern auch das Krankenhauspersonal. Als stolzer Papa durfte Riccardo sogar die Nabelschnur durchtrennen. Besonders originell: Die Nabelschnur soll als liebevolle Erinnerung in Epoxidharz gegossen werden.

Privat harmonieren die beiden Schauspieler offenbar blendend und unterstützen sich perfekt in ihrer neuen Elternrolle. Während Laura sich um das Stillen kümmert, nimmt Riccardo nahezu alle anderen Aufgaben in die Hand, wie er Bild verrät – vom Einkaufen bis hin zum Windelnwechseln. Nach sieben gemeinsamen Jahren und ihrer Hochzeit im malerischen Südtirol könnte das Glück der beiden kaum größer sein. Riccardo, der ursprünglich aus Südtirol stammt, betont in dem Interview immer wieder, wie sehr ihn die neue Situation rührt und wie glücklich die kleine Alba das Paar macht.

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardo_angelini_actor Laura Rauch und Riccardo Angelini, Mai 2022

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Carola Pohle Antonia Kolano und Riccardo Angelini im Juni 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Carola Pohle Riccardo Angelini, Schauspieler