"Man fühlt sich krank": Alopezie überfordert Sharon Battiste

Es sind ehrliche Worte ohne Filter, die Sharon Battiste (34) auf Instagram wählt: Die Schauspielerin kämpft aktuell mit einem neuen Schub ihrer Alopezie – und diesmal ist ihr Gesicht betroffen. Seit einiger Zeit fallen ihr dort Augenbrauenhaare aus. "Es ist so, dass ich seit ungefähr vier Wochen, fünf Wochen, ich weiß es auch nicht genau, gemerkt habe, dass meine Augenbrauen immer mehr schwinden", erzählt die frühere Die Bachelorette-Protagonistin in einem Video. Dann gesteht sie, dass sie der Haarschwund überfordert: "Egal, wie viel Frieden ich geschlossen habe mit meiner Glatze, das Gesicht ist eine andere Hausnummer, weil es verändert alles. Es verändert das Bild, man fühlt sich krank."

Die Kölnerin erklärt offen, dass sie lange gezögert habe, darüber zu sprechen. Normalerweise wolle sie ihrer Community Mut machen, doch nun seien "die alten Gefühle von Ende 2021 und Anfang 2022 plötzlich wieder da", jene Zeit, in der sie sich den Kopf rasierte. Jetzt ringt Sharon um einen Weg, mit dem erneuten Ausfall umzugehen. "Ich weiß nicht, was ich machen soll, ob ich es wieder selbst in die Hand nehmen soll, abrasieren soll", überlegt sie. Es gebe zwar Möglichkeiten wie Microblading, doch viele Lösungen seien permanent: "Das heißt, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, da etwas machen zu lassen, dann ist es dran."

Bereits vor einigen Wochen hatte sich Sharon mit einem emotionalen Social-Media-Post im Krankenhaus gezeigt und damit ihre Fans in Sorge versetzt. Zu Fotos, auf denen sie mit Tränen in den Augen und erschöpft auf einem Krankenbett lag, schrieb die Schauspielerin: "Nicht meine besten Tage." In ihrer Botschaft erklärte sie: "Manchmal drückt das Leben kurz auf Pause." Trotzdem gab sie sich kämpferisch: "Aber mein kleines inneres Leuchten bleibt. Immer."

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, Schauspielerin und Ex-Bachelorette

AEDT / ActionPress Sharon Battiste, TV-Bekanntheit

Instagram / sharonbattiste_ Schauspielerin Sharon Battiste, Dezember 2025