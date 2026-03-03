Senf: Das ist Heidi Klums liebster Shoot mit Leni und Henry

Heidi Klum (52) hat jetzt verraten, welches Fotoshooting mit ihren beiden Kindern Leni Klum (21) und Henry Samuel (20) ihr bisher am meisten Spaß gemacht hat. Bei der Premiere von "On and Off the Catwalk by Heidi Klum" wurde das Topmodel per Videocall dazugeschaltet und plauderte im Beisein von Promiflash über ihre gemeinsame Arbeit vor der Kamera. Das Fotoshooting für das Magazin Paper sei ihr liebster Shoot mit den beiden gewesen, verriet die 52-Jährige. "Das war auch richtig cool, weil da sollten wir auch eine Familie sein, was wir natürlich auch sind", erzählte die GNTM-Jurorin.

Besonders viel Freude habe der Model-Familie bereitet, dass das Shooting bewusst skurril gestaltet war. "Es sollte auch so ein bisschen kurios aussehen, dieses Fotoshooting. Und da haben wir schon echt Spaß gehabt zusammen", schwärmte die Moderatorin. Dabei sei es ziemlich chaotisch zugegangen: "Meine Tochter ist dann auf dem Esstisch rumgeklettert. Ich habe da mit Mustard und Ketchup rumgematscht. Henry ist nur herumgehüpft. Also, es war auch ein lustiges Fotoshooting, das wir gemacht haben", erklärte sie weiter. Die kuriosen Szenen hätten die Familie während des Shootings immer wieder zum Lachen gebracht.

Das Paper-Shooting war etwas ganz Besonderes für Heidi. Zwar habe sie schon immer gute Fotografen engagiert, um ihre Familie abzulichten, und bei ihr zu Hause hingen "tolle Black-and-White-Fotos" von ihren Kindern sowie Gemälde an den Wänden. Doch bei dem Cover-Shooting posierte erstmals die gesamte Runde gemeinsam professionell vor der Kamera. Auf den Bildern, die das US-Magazin teils auf Instagram veröffentlichte, präsentierten sich die drei in bunten, schrillen Outfits – mal spielte Heidi mit Senf und Ketchup, mal kletterten sie gemeinsam in eine Badewanne oder posierten im Garten.

Getty Images Heidi Klum bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum beim Glamour Women of the Year Award in Berlin, November 2025

Getty Images Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel bei den American Music Awards 2025