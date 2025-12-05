Fans in Sorge: Sharon Battiste erschöpft im Krankenhausbett

Sharon Battiste (34) sorgt derzeit mit einem emotionalen Instagram-Post für Aufsehen und Besorgnis. Die Ex-Bachelorette zeigte sich darin ungefiltert und ehrlich in schwierigen Momenten, die sie offenbar gerade durchlebt. Zu den veröffentlichten Bildern, die sie unter anderem mit Tränen in den Augen und auf einem Krankenbett zeigen, schreibt sie: "Nicht meine besten Tage." Diese Worte wie auch ihr müder und erschöpfter Ausdruck lassen keinen Zweifel daran, dass die letzten Tage hart für sie waren. "Manchmal drückt das Leben kurz auf Pause", erklärte sie und fügte dennoch hinzu: "Aber mein kleines inneres Leuchten bleibt. Immer."

Die Reaktionen auf ihren Beitrag ließen nicht lange auf sich warten. Fans und Wegbegleiterinnen bombardieren Sharon mit liebevollen Genesungswünschen und Botschaften der Unterstützung. Anna Adamyan (29) kommentierte: "Gute Besserung", gefolgt von einem Herz, während Anna Rossow (37) ihrer Freundin mit den Worten "Hab dich sooo gern" Mut zusprach. Es ist offensichtlich, dass die Community fest hinter der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin steht und sie mit Kraft und positiver Energie versorgt, hoffend, dass sie den Rückhalt in dieser schwierigen Phase spürt.

Die letzten Monate waren prall gefüllt mit Veränderungen und neuen Herausforderungen für die Schauspielerin. Erst kürzlich wagte Sharon den Schritt in die Geschäftswelt und eröffnete ihre eigene Croissant-Filiale namens "Madame Croissant" in Köln. Mit viel Leidenschaft und Einsatz begleitete sie jedes Detail des Projekts, vom Bau bis zur Menükreation. Die Eröffnung war für sie ein großer Schritt: "Es fühlt sich an, als gäbe es keinen richtigen Feierabend", sagte sie damals gegenüber Bild und machte deutlich, wie groß ihr Engagement ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Ex-Bachelorette Sharon Battiste, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Schauspielerin Sharon Battiste, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste im September 2022