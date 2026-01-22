"Wieder atmen": Sharon Battiste wehrte sich gegen Krankheit

Sharon Battiste (34) hat eine Entscheidung getroffen, die ihr spürbar Erleichterung verschafft: Die ehemalige Bachelorette lebt seit Längerem mit Alopezie und ließ sich jetzt ihre Augenbrauen erneuern und teilt diesen Schritt offen mit ihren Fans auf Instagram. Nachdem ihr vor einiger Zeit die Kopfhaare ausgefallen waren und sie sich damals entschlossen hatte, den Rest komplett abzurasieren, begann die Autoimmunerkrankung nun auch, ihre Augenbrauen anzugreifen. Die Kölnerin schildert, wie sie in den vergangenen Wochen zwischen verschiedenen Möglichkeiten schwankte. Nun ist die Wahl gefallen – und Sharon fasst ihre Erleichterung in einem Satz zusammen: "Ich kann wieder atmen."

Zuvor hatte die Reality-TV-Darstellerin ihren Followern verraten, wie sehr sie der erneute Haarausfall belastete. Immer mehr kleine Lücken in den Brauen, kahle Stellen, die sich ausweiteten – und ständig die Frage, wie sie damit umgehen soll. Sie habe lange überlegt, ob sie die restlichen Härchen einfach komplett abrasiert, ob sie die Lücken akzeptiert oder ob sie den Schritt zu einer kosmetischen Behandlung wagt, bei der die Brauen optisch nachgebildet werden. Am Ende entschied sich Sharon für neue, dauerhafte Brauen und zeigt sich nach dem Eingriff sichtlich gelöst. In ihrer Story wirkt die Schauspielerin deutlich entspannter, spricht von einem Gefühl, wieder in den Spiegel schauen zu können, ohne sofort an ihre Krankheit erinnert zu werden.

Vor wenigen Tagen hatte Sharon ihren Fans noch einen sehr offenen Einblick in ihre Gefühlswelt gewährt. Die Schauspielerin sprach damals ehrlich darüber, wie sehr sie der erneute Haarausfall im Gesicht belastete. "Es ist so, dass ich seit ungefähr vier Wochen, fünf Wochen, ich weiß es auch nicht genau, gemerkt habe, dass meine Augenbrauen immer mehr schwinden", erzählte Sharon ihren Followern in einem Instagram-Video. Der Verlust der Brauen sei für sie eine ganz andere Herausforderung als der Haarausfall auf dem Kopf gewesen: "Egal, wie viel Frieden ich geschlossen habe mit meiner Glatze, das Gesicht ist eine andere Hausnummer, weil es verändert alles. Es verändert das Bild, man fühlt sich krank."

AEDT / ActionPress Sharon Battiste, TV-Bekanntheit

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Sharon Battiste, TV-Bekanntheit

Instagram / sharonbattiste_ Ex-Bachelorette Sharon Battiste, Dezember 2025