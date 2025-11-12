Ex-Bachelorette Sharon Battiste startet Croissant-Business

Sharon Battiste (33), bekannt aus der Serie Köln 50667 und als ehemalige Bachelorette, hat ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Die Schauspielerin hat im November laut Bild eine Filiale der Croissant-Kette "Madame Croissant" auf der Ehrenstraße in Köln eröffnet. Nach monatelangen Vorbereitungen, die von baulichen Arbeiten bis hin zur Planung von Fluchtwegen reichten, bietet Sharon dort jetzt süße und herzhafte Croissant-Kreationen an – die Preise starten bei 5,50 Euro. Mit dabei: ihre Familie, mit der sie das Projekt plant und umsetzt.

Die Entscheidung, eine Filiale zu eröffnen, kam nicht aus dem Nichts. Bereits vor zwei Jahren war Sharon als Investorin in eine Filiale in Karlsruhe eingebunden und sammelte dort erste Erfahrungen mit dem Franchise. Unterstützt von Gründer Kay Wernerus, der sie in finanziellen Fragen berät, kümmert sie sich nun in Köln um Personal, Produktentwicklung und alles, was zum Geschäftsbetrieb dazugehört. Zehn bis fünfzehn Mitarbeiter sollen in der neuen Filiale beschäftigt werden, während Sharon sich zusätzlich auf Events und Catering konzentriert. Ihr Engagement geht jedoch über das Geschäft hinaus – sie plant, auch als Schauspielerin wieder aktiv zu werden.

Abseits ihres beruflichen Erfolgs bleibt Sharon aktuell Zeit für persönliche Projekte. Nachdem sie sich Anfang des Jahres zum zweiten Mal von Jan Hoffmann, ihrem einstigen Partner aus "Die Bachelorette", getrennt hatte, liegt ihr Fokus auf ihrem eigenen Wachstum. Neben ihrer Arbeit im Croissant-Business strebt sie neue Projekte an, darunter eine Zusammenarbeit mit Dermatologen und Perückenstudios, um auf das Thema kreisrunder Haarausfall aufmerksam zu machen. "Es fühlt sich an, als gäbe es keinen richtigen Feierabend", sagt sie gegenüber Bild – dennoch genießt sie die Herausforderung und die Möglichkeit, sich als Unternehmerin zu beweisen.

Sharon Battiste, TV-Bekanntheit

Sharon Battiste, "Let's Dance"-Teilnehmerin

TV-Bekanntheit Sharon Battiste

