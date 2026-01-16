Neues Serienfutter: HBO Max mischt Deutschland auf

Der US-Streamingdienst HBO Max ist jetzt auch in Deutschland verfügbar und erweitert damit den hart umkämpften Markt um eine weitere Größe. Der Dienst, der Teil von Warner Bros. Discovery ist, bietet eine Vielzahl hochwertiger Inhalte, darunter preisgekrönte Serien wie Game of Thrones, The White Lotus und "The Last of Us". Um Kunden zu locken, hat der Anbieter mit Amazon und RTL+ Kooperationsangebote gestartet, die günstigere Abopreise ermöglichen.

Inhaltlich fährt HBO Max groß auf: Das "Game of Thrones"-Universum wächst mit "A Knight of the Seven Kingdoms", während die in Deutschland neue Krankenhausserie "The Pitt" zum Einstand gleich doppelt auftrumpft – ausgezeichnet und frisch mit einem Golden Globe als beste Dramaserie geehrt. Der Booktok-Liebling "Heated Rivalry" erzählt eine queere Lovestory zwischen zwei kanadischen Eishockeyspielern und startet mit sechs Episoden. Blockbuster wie Dune und die "Harry Potter"-Reihe sind Teil des Line-ups, weitere große Titel wandern nach und nach vom bisherigen Zuhause Sky/Wow zu HBO Max.

Warner Bros. Discovery ist seit Jahren ein bedeutender Akteur in der Medienwelt. Neben legendären Filmstudios und Sendern gehören auch Eurosport sowie das DC Comics-Universum zum Portfolio. Aktuell gibt es Spekulationen um eine mögliche Übernahme des Unternehmens, für die Netflix und Paramount im Rennen sind. Ob und wie dies den Streamingdienst beeinflussen wird, ist vorerst unklar. Spannend bleibt auch, ob HBO Max mit seinen neuen Inhalten und preislichen Strategien den hiesigen Markt nachhaltig prägen kann. Klar ist jedoch, dass Fans von Serien und Filmen hier ein umfangreiches Angebot vorfinden, das für viele Stunden Unterhaltung sorgt.

Imago Max von der Groeben vor dem HBO-Max-Logo bei der Premierenparty von "A Knight Of The Seven Kingdoms" in Berlin, 13.01.2026

Getty Images David Bernad bei der Premiere von "The White Lotus" Staffel drei in Los Angeles

Imago Richard Madden, Kit Harington und Isaac Hempstead Wright in einer Szene aus Game of Thrones, Staffel 1 (2011)

