Golden Globes 2026: Das sind die großen Namen des Abends

Die glamouröse Welt Hollywoods blickte gespannt auf die Verleihung der Golden Globes 2026, die am Sonntagabend im Beverly Hilton in Los Angeles über die Bühne ging. Moderatorin Nikki Glaser (41) führte bereits zum zweiten Mal durch den Abend, der neben begeisterten Fans und funkelnden Stars auch einige Überraschungen bereithielt. Neben den begehrten Trophäen für Filme und Serien wurden zwei große Ehrenpreise verliehen: Helen Mirren (80) wurde mit dem Cecil B. DeMille Award für ihre Verdienste um die Filmwelt ausgezeichnet, während Sarah Jessica Parker (60) den Carol Burnett (92) Award für ihr Lebenswerk im Fernsehen erhielt. Den ersten Preis des Abends gewann Teyana Taylor (35), die als beste Nebendarstellerin in "One Battle After Another" triumphierte und sich gegen Konkurrentinnen wie Emily Blunt (42) und Ariana Grande (32) durchsetzte.

Stellan Skarsgård sicherte sich den Globe als bester Nebendarsteller für seine Leistung in "Sentimental Value". Er setzte sich gegen große Namen wie Benicio del Toro (58), Paul Mescal (29) und Sean Penn (65) durch. In der Kategorie Bester Schauspieler — Komödie oder Musical sorgte Timothée Chalamet (30) mit seiner Darstellung im Film "Marty Supreme" für Begeisterung und wurde seinem aktuellen Hype gerecht. Auch bei den Critics Choice Awards, die vor kurzem stattfanden, war er bereits siegreich und hatte dort seiner Freundin Kylie Jenner (28) während seiner Dankesrede für ihre "gemeinsame Basis" gehuldigt. Jessie Buckley nahm die Trophäe als beste Darstellerin in einem Drama für "Hamnet" mit nach Hause.

Neben den Gewinnern glänzte die Verleihung auch durch emotionale Momente. Teyana Taylor brachte in ihrer Dankesrede persönliche Noten ein, als sie ihre Kinder direkt ansprach und an sie appellierte, diesen besonderen Triumph zu sehen. Timothée Chalamet, der seit drei Jahren mit Kylie Jenner liiert ist, zeigte sich in einem vergangenen Interview offen über die Unterstützung und Liebe, die er in der Beziehung erfährt. So wurde der Abend nicht nur zur Hommage an herausragende künstlerische Leistungen, sondern auch zur Bühne für intime Einblicke in die Leben der Stars, die im Scheinwerferlicht stehen.

Getty Images Teyana Taylor mit ihrem Golden Globe als Beste Nebendarstellerin für "One Battle After Another" bei den 83. Golden Globes in Beverly Hills

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026

Getty Images Audrey Nuna, Mark Sonnenblick, Ejae und Rei Ami mit dem Golden Globe für den Song "Golden" aus "KPop Demon Hunters"