"One Tree Hill"-Star Tyler Hilton und Megan sind getrennt

Überraschende Trennungsnews aus Hollywood: Tyler Hilton (42) und Megan Park (39) gehen getrennte Wege. Der One Tree Hill-Darsteller machte das Ehe-Aus am Freitag, dem 16. Januar, auf Instagram öffentlich und reagierte damit auf Gerüchte, die zuletzt im Netz die Runde machten. In seiner Botschaft erklärte Tyler: "Vor einiger Zeit haben Megan und ich entschieden, unsere Ehe zu beenden. [...] Danke, dass ihr unsere Privatsphäre weiterhin respektiert." Die beiden, die sich 2007 am Set der Komödie "Charlie Bartlett" kennengelernt hatten, teilen zwei Kinder – Tochter Winnie und Sohn Benny. Sie betonten: "Wir machen die Kinder und das Co-Parenting weiterhin zur Priorität."

In seinem Statement schrieb Tyler zudem: "Ich war nie besonders fein damit, Privates aus unserem Familienleben zu teilen, aber ich habe genug Spekulationen online gesehen, die aus meiner Sicht Klarheit verdient haben." Das frühere Paar feierte erst im Oktober 2025 sein zehnjähriges Ehejubiläum. Zusammen fanden sie in den vergangenen Jahren immer wieder kreative Schnittstellen, zuletzt bei "My Old Ass", einem Film, den Megan schrieb und inszenierte, während Tyler die Musik beisteuerte.

Erst vor zwei Jahren hatten die Schauspielerin und der Musiker ihr privates Familienglück gefeiert. Nach Tochter Winnie wurde ihr Sohn Benny geboren und machte das Glück der kleinen Familie perfekt. Damals zeigte sich Tyler Hilton noch ganz begeistert und jubelte auf Social Media: "Ich bin ein Jungs-Vater! Unsere dreiköpfige Familie ist jetzt eine vierköpfige Familie." Auch Megan Park teilte die Freude im Netz und verriet: "Wir sind unsterblich in ihn verliebt. Er ist ein unglaubliches Geschenk."

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Park und Tyler Hilton, 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Hilton performt auf der Bühne, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / tylerhilton Tyler Hilton und sein Sohn Benny