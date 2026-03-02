Kerry Washington und Nnamdi geben ihr erstes Paar-Interview

Kerry Washington (49) und Nnamdi Asomugha (44) haben vergangenen Samstag einen seltenen gemeinsamen Auftritt bei den 57. NAACP Image Awards hingelegt – und dabei einen echten Meilenstein gesetzt. Die beiden absolvierten nicht nur ihr erstes gemeinsames Interview als Paar, sondern waren auch beide als Nominierte vor Ort: Kerry war als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Shadow Force" nominiert, während Nnamdi für seine schauspielerische Leistung in "The Knife" als bester Hauptdarsteller in Erwägung gezogen wurde. "Egal, was heute Abend passiert, wir gehen als Gewinner nach Hause", erklärte die 49-jährige Schauspielerin gegenüber Entertainment Tonight auf dem roten Teppich. Ihr Mann fügte mit einem Lächeln hinzu: "Es ist eine Date-Night, wir werden eine gute Zeit haben."

Für Kerry und Nnamdi war es besonders wichtig, Teil der Veranstaltung zu sein: "Es ist so etwas Besonderes, in einem Raum voller Menschen zu sein, die nach Exzellenz streben – und insbesondere nach Black Excellence", schwärmte die "Scandal"-Darstellerin. Der 44-jährige ehemalige NFL-Spieler zeigte sich derweil betont entspannt und verriet, dass er keine Dankesrede vorbereitet habe: "Absolut nicht. Nein, das ist einer dieser Momente, in denen man einfach glücklich ist, hier zu sein." Das Paar freute sich auch darauf, andere gefeierte Künstler zu treffen und ihren Erfolg zu würdigen. Kerry erklärte: "Für uns macht es Spaß, Zeit miteinander zu verbringen und andere Leute zu sehen, die wir lieben – andere Freunde, die Arbeit geleistet haben, die wir feiern und auf die wir stolz sein wollen." Später am Abend applaudierten sie unter anderem Cynthia Erivo (39) und Michael B. Jordan (39), die in ihren jeweiligen Kategorien als Sieger hervorgingen.

Kerry und Nnamdi, die seit ihrer Hochzeit 2013 die gemeinsamen Kinder Isabelle und Caleb großziehen, haben ihr Privatleben bisher konsequent von der Öffentlichkeit ferngehalten. Die Schauspielerin ist zudem Stiefmutter von Nnamdis Teenager-Tochter aus einer früheren Beziehung. In einem Interview mit InStyle im September erklärte Kerry, dass die Entscheidung für Privatsphäre anfangs nicht leicht war: "Es war am Anfang sehr schwer. Ich schaute mir ein Bild von meinem Kind an und schickte es meiner Mutter: 'Dieses Bild muss in die Welt, aber ich will es nicht posten!'" Doch für die "Little Fires Everywhere"-Darstellerin ist es wichtig, dass ihre Kinder selbst entscheiden können, wer sie sind – und nicht die Öffentlichkeit. Auch seine Ehe schirmt das Paar bewusst ab.

Getty Images / Frazer Harrison, Getty Images / Julian Hamilton Collage: Kerry Washington und Nnamdi Asomugha bei den 57. NAACP Image Awards, März 2026

Getty Images Kerry Washington bei den Golden Globes 2020

Getty Images Nnamdi Asomugha mit seiner Frau Kerry Washington in New York