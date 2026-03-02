Katie Price schwärmt von Ehemann Lee Andrews und ihrer Liebe

Katie Price (47) kann ihr Glück kaum fassen und teilt ihre Begeisterung für Ehemann Lee Andrews ganz offen mit ihren Fans. In einem neuen Vlog auf YouTube mit dem Titel "Die Wahrheit über die Hochzeit" schwärmt die 47-Jährige von ihrem frisch angetrauten Mann, den sie im Januar geheiratet hat. Nach ihrer Rückkehr nach Dubai, wo sie die letzten 15 Tage gemeinsam mit Lee verbracht hat, zeigt sich die Britin überglücklich. "Schaut euch an, ihr seid wunderschön. Warum sind wir so verliebt? Ehrlich, keiner von euch wird jemals unsere Liebesgeschichte glauben", erzählt sie in die Kamera. Besonders angetan zeigt sich Katie von Lees Erscheinung: "Du bist sehr groß, die ganzen 1,85 Meter von dir, mit deinen breiten Schultern, großem Körper, großem Paket. Du bist tatsächlich das perfekte Paket, oder nicht?"

Die Realitydarstellerin nutzt ihren Vlog auch, um mit Gerüchten aufzuräumen und ihre Beziehung zu verteidigen. "All diese Geschichten, die ständig rauskommen – langweilig. Wir sind verliebt, wir sind glücklich", stellt sie klar. Viele würden Lee für einen Betrüger halten, doch Katie betont: "Es gibt absolut keine Möglichkeit, dass ich mit einem Betrüger zusammen wäre." Sie hebt hervor, dass Lee einen positiven Einfluss auf sie habe: "Meine Vorgeschichte mit Männern war katastrophal. Aber selbst wenn dieser Mann absolut nichts hätte, würde ich trotzdem mit ihm zusammen sein, wegen der Verbindung und allem, was wir haben. Aber er hat etwas. Und ich bin sehr glücklich, ich strahle, bin entspannt, ruhig. Ich habe sogar zugenommen." Lee selbst zeigt sich ebenfalls verliebt und sagt zu Katie: "Wir sind großartig zusammen, ich vergöttere dich."

Katie und Lee hatten nur zwei Tage nach ihrem ersten persönlichen Treffen geheiratet, nachdem sie zunächst über soziale Medien in Kontakt gekommen waren. Innerhalb weniger Tage ließen sie sich bereits passende Tattoos stechen und kauften Ringe füreinander. Am 17. Februar machten sie ihre Ehe in einer zweiten Zeremonie dann auch rechtlich bindend. Es ist bereits Katies vierte Ehe. Für Aufsehen sorgten die beiden kürzlich auch mit Schwangerschaftsgerüchten, die sich jedoch als Werbemaßnahme für Katies neue Realityshow entpuppten. In einem Video hielt sie einen Schwangerschaftstest in die Kamera und verkündete: "Nein, ich bin nicht schwanger – aber eines Tages werde ich es sein." Eine Wohltätigkeitsorganisation für Frauen kritisierte das Paar daraufhin scharf für diesen Stunt.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Frau Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star