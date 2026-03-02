Stichelei auf der Tour: Cardi B schießt gegen ihren Ex

Cardi B (33) teilt auf ihrer "Little Miss Drama Tour" heftig gegen einen Ex aus und viele Fans sind sich sicher: Die Attacke gilt Footballstar Stefon Diggs. In einem Clip von ihrem jüngsten Konzert ist zu sehen, wie die Rapperin das Thema Beziehungen anschneidet und plötzlich deutlich wird. Ohne den Receiver der New England Patriots beim Namen zu nennen, schießt sie gegen einen Mann, der sie offenbar hintergangen haben soll. "Du kannst hier draußen nicht mit einer Bitch wie mir spielen. Es gibt N***** da draußen, die für eine Bitch wie mich beten", ruft sie laut TMZ von der Bühne. Die Menge reagiert mit Jubel, während Cardi das Thema weiter anheizt.

Vor ihren Fans legt die Musikerin dann noch nach und macht ihre Botschaft komplett klar. "Ich bin zu sexy, um einsam zu sein, und zu erwachsen, um verarscht zu werden, N****. Mit wem spielst du, Motherf*****?!", feuert sie weiter in die Menge. Laut dem Bericht stellt Cardi außerdem klar, dass Stefon ihrer Meinung nach noch nie eine Frau wie sie an seiner Seite hatte. Keine seiner früheren Bekanntschaften könne mit ihr mithalten, betont sie. "Keine von den Bitches f***** mit mir", stellt die Rapperin klar. Brisant: Noch vor Kurzem hatte Cardi sich öffentlich vor den Sportler gestellt, als Kollegin BIA auf X gegen ihn stichelte und ihm unterstellte, mehr Mütter seiner Kinder als Receiving Yards zu haben. Damals hatte Cardi bei einem Tourstopp in Los Angeles ins Mikro verteidigt: "Nur weil ich nicht mit meinem Babydaddy f****, heißt das nicht, dass du über meinen Babydaddy reden darfst, Bitch."

Die Wellen, die Cardi im Privatleben schlägt, sind für ihre Fans nichts Neues. Die New Yorkerin spricht in ihren Songs und auf der Bühne seit Jahren offen über Liebe, Trennungen und verletzte Gefühle. Ihre Beziehungen – ob mit Rapkollege Offset (34), dem Vater ihrer zwei Kinder, oder angeblichen Neuflirts – sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Gerade weil die Rapperin so direkt ist, achten ihre Follower bei jeder Ansage genau darauf, wen sie damit meinen könnte. Stefon steht als gefeierter Sportler ebenfalls im Rampenlicht, seine Dates und Liebesgerüchte werden in US-Medien ausführlich begleitet. Wenn Cardi nun auf Tour über Spielchen, Betrug und Respektlosigkeit spricht, lesen viele Fans darin nicht nur eine Bühnen-Performance, sondern auch einen sehr persönlichen Einblick in ihre zwischenmenschlichen Erfahrungen.

Getty Images Cardi B im Mai 2024

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Instagram / iamcardib Cardi B, November 2025