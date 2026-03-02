LeAnn Rimes spricht offen über ihre Affäre mit Eddie Cibrian

In einem aktuellen Interview mit Flow Space äußert sich US-Sängerin LeAnn Rimes (43) so offen wie selten zuvor zu ihrer Affäre mit Schauspieler Eddie Cibrian (52). Die Beziehung wurde 2009 publik und sorgte damals für erhebliches Aufsehen: Beide waren zu dem Zeitpunkt noch verheiratet – LeAnn mit Dean Sheremet, Eddie mit der späteren Reality-TV-Bekanntheit Brandi Glanville (53). Kennengelernt hatten sie sich am Set des Lifetime-Films "Northern Heights". Die Enthüllung sorgte dafür, dass LeAnn sich plötzlich massiver medialer und gesellschaftlicher Kritik ausgesetzt sah. 2010 trennten sich beide von ihren jeweiligen Ehepartnern, ein Jahr später heirateten sie. Nun, mehr als ein Jahrzehnt später, zieht die 43-Jährige ein persönliches Fazit – und scheut dabei keine unbequemen Eingeständnisse.

Was LeAnn besonders deutlich macht, ist die komplexe emotionale Gemengelage, in der sie sich damals befand. Sie streitet ihre Mitverantwortung nicht ab – ganz im Gegenteil. Gleichzeitig beschreibt sie jedoch, wie sie mit der Zeit begann zu verstehen, dass ein Großteil des auf sie einprasselnden Zorns weniger mit ihr persönlich zu tun hatte, sondern vielmehr eine Art kollektives Ventil darstellte. Vor allem Frauen, so schildert sie es, hätten ihren eigenen unverarbeiteten Schmerz auf sie projiziert – Schmerz über Untreue, Verrat und zerbrochene Beziehungen. LeAnn selbst sei, wie sie betont, kein unbeschriebenes Blatt in dieser Hinsicht: Auch sie habe selbst Erfahrungen mit Untreue gemacht. "Ich war ein leichtes Ziel, auf das all diese Gefühle projiziert werden konnten und als mir das klar wurde, wurde vieles einfacher." Diese Erkenntnis markierte für sie einen entscheidenden Wendepunkt – weg von Selbstgeißelung. "Der Schmerz der Welt gehört nicht mir und ich glaube, das wurde mir lange Zeit entgegengeschleudert."

Um ihren eigenen Weg zu finden, musste die Sängerin lernen, ihre Schutzmauern zu senken: "Wenn ich ein erfülltes Leben führen will, muss ich lernen, diese Mauer fallen zu lassen. Für mich war es entweder, ich sterbe, oder ich muss mich dem stellen." Bereits 2010 hatte LeAnn gegenüber dem Magazin People ihre Affäre mit Eddie als "eines der egoistischsten Dinge" bezeichnet, die sie tun konnte, weil sie damit andere Menschen verletzte. "Ich hasse es, dass Menschen verletzt wurden, aber ich bereue das Ergebnis nicht", sagte sie damals. Trotz des Skandals und der anhaltenden Kritik sind LeAnn und Eddie bis heute zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes und Eddie Cibrian, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Eddie Cirbrian und LeAnn Rimes bei einer Fashion Show