Céline Dion erlitt vor geplantem ESC-Auftritt Krampfanfall

Céline Dion (57) schockierte ihre Fans, als sie ihren lang ersehnten Auftritt beim Eurovision Song Contest in Basel in letzter Minute absagen musste. Der Grund dafür war ein unerwarteter Krampfanfall, der sie während ihrer Vorbereitung auf die Bühne überrannte. Bereits vor Ort, entschloss sich die Sängerin schweren Herzens, diese Nachricht über eine vorab aufgezeichnete Botschaft zu übermitteln. Sie reiste umgehend mit einem Privatjet zurück nach Las Vegas, erzählte sie gegenüber Le Parisien. Die Fans, die gespannt auf ihre Performance ihres legendären Hits "Ne partez pas sans moi" gewartet hatten, mussten enttäuscht auf das Spektakel verzichten.

In einem Interview mit der französischen Zeitung sprach die talentierte Sängerin erstmals offen über die Hintergründe ihrer Absage. Das Stiff-Person-Syndrom, eine ernsthafte Autoimmunerkrankung, löste unvermittelt schwere Krampfanfälle aus, die den Auftritt unmöglich machten. Diese Diagnose traf Céline bereits 2022, was auch zur Absage ihrer geplanten Welttournee 2023 führte. Der gesundheitliche Rückschlag ist ein erheblicher Einschnitt in das Leben des Megastars, der bislang für seine energiegeladenen Auftritte bekannt war.

Céline Dion, die bereits 1988 mit ihrem ESC-Sieg für die Schweiz große internationale Bekanntheit erlangte, musste sich durch die Krankheit gezwungen sehen, viele ihrer Pläne niederzulegen. Dennoch bleibt sie im Herzen ihrer Fans und begeistert sie weiterhin mit den Einblicken in ihr bewegtes Leben. In der Doku "I Am: Céline Dion" gewährte sie intime Einblicke in ihren Alltag mit der Erkrankung und zeigte, wie sie ihren Kampfgeist trotz der gesundheitlichen Widrigkeiten nicht verliert. Die Aufrichtigkeit und Offenheit, mit der sie ihre Fans über ihren Zustand informiert, trifft auf großen Beifall und Mitgefühl in der Musikwelt.

Getty Images Céline Dion, Februar 2024

Getty Images Céline Dion, Juni 2024

Getty Images Céline Dion bei der "NHL Draft 2024"