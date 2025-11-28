Céline Dion teilt freudiges Lebenszeichen trotz Krankheit

Céline Dion (57) meldet sich mit einem seltenen Lebenszeichen bei ihren Fans: Pünktlich zu Thanksgiving teilt die Sängerin auf Instagram einen kurzen Clip, in dem sie glücklich und gesund wirkt und ihren Followern liebe Grüße zum Feiertag sendet. In dem Video spricht Céline direkt in die Kamera, erinnert daran, innezuhalten und dankbar zu sein, und bezieht ihre Liebsten ausdrücklich mit ein. "Es ist etwas so Kraftvolles, mit den Menschen zusammenzukommen, die man liebt – ob am vollen Tisch, am Telefon oder einfach nur im Herzen", sagt sie. "Ich bin meiner Familie und unseren gemeinsamen Momenten so dankbar, sie bedeuten mir die Welt", fügt sie hinzu. Ihren Gruß beschließt sie mit den Worten: "Möge euer Thanksgiving voller Freude, Frieden und Dankbarkeit sein. Auch für die kleinen Dinge."

Der Feiertagsgruß ist für Fans der Sängerin besonders bedeutsam, seit Céline im Dezember 2022 öffentlich gemacht hat, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet und deshalb Konzerte verschieben oder absagen musste. Damals erklärte sie in einem emotionalen Video auf ihren sozialen Kanälen, sie habe lange mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen gehabt, und sprach erstmals über die Diagnose einer sehr seltenen neurologischen Erkrankung. Das Syndrom verursacht laut der Cleveland Clinic mit der Zeit eine ausgeprägte Steifheit und schmerzhafte Krämpfe im Rumpf und in den Gliedmaßen; später können auch Arme und Gesicht betroffen sein. Wie sehr die Krankheit das Singen erschwert, beschrieb Céline im Juni 2024 im Gespräch mit Hoda Kotb bei "Today": "Es ist, als würde dich jemand erwürgen, als würde jemand deinen Kehlkopf eindrücken", sagte sie in der NBC-Sendung. Krämpfe durchzucken ihren Körper und machen das Gehen und vor allem das Singen zur Qual.

Zuletzt stand Céline bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris im Sommer 2024 auf der Bühne. Bereits zwei Jahre zuvor hatte sie den Auftritt zugesagt und via Zoom mit dem olympischen Team geplant. Wochenlang probte sie heimlich in Paris, immer abgeschirmt von neugierigen Blicken. Persönliche Einblicke teilt Céline nur sparsam, doch wenn sie es tut, dann mit klaren Botschaften. In ihrem aktuellen Clip stehen nicht Karrierepläne oder Termine im Vordergrund, sondern das Miteinander mit den Menschen, die ihr wichtig sind, und die kleinen Augenblicke, die den Alltag tragen. Die Künstlerin meidet große Gesten und lässt stattdessen schlichte Worte sprechen, die auch ohne Bühne wirken: Familie, Zeit miteinander, ein gemeinsamer Anruf, Gedanken füreinander – genau dafür schlägt ihr Herz, wie sie es an diesem Thanksgiving einmal mehr gezeigt hat.

Getty Images Sängerin Céline Dion, Juni 2024

Getty Images Céline Dion und René Angélil mit ihren Kindern Nelson, Eddy und René-Charles, Februar 2011

Getty Images Céline Dion bei der Eröfffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024