Ekat Leonova gibt ein Update zu ihrem entfernten Muttermal

Ekaterina "Ekat" Leonova (38) hat sich erstmals ohne Pflaster gezeigt, nachdem sie im Dezember ein Muttermal auf ihrer Wange entfernen ließ. Die Let's Dance-Bekanntheit teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die die Fortschritte ihrer Heilung dokumentieren. Darauf ist die Narbe gut sichtbar, die sie bewusst nicht mit Make-up abgedeckt hat. "Heute das erste Mal ohne Pflaster draußen", schrieb die Tänzerin und betonte, dass sie sich für ihre Narbe nicht schämt. Für Ekaterina steht fest: Narben sind keine Makel, sondern ein Symbol für Stärke und Achtsamkeit.

In ihrem Beitrag erläutert die 38-Jährige, dass der Arzt die Operation empfohlen hatte, weil sich das Muttermal verändert hatte. Der Befund habe sich von unbedenklich in Richtung bösartig entwickelt, erklärte sie. Deshalb der konsequente Schritt im Dezember. "Ab jetzt könnte ich die Narbe mit Make-up abdecken. Aber heute zeige ich sie. Ohne Filter. Ohne Scham. Wunden heilen. Und Gesundheit ist alles", so ihre Worte im Netz. Mit dem Vergleich "Ein Monat nach der OP vs. eine Woche nach der OP" macht sie für ihre Follower sichtbar, wie sich die Narbe entwickelt. Zugleich ruft sie dazu auf, Hautveränderungen ernst zu nehmen und regelmäßig checken zu lassen: Vorsorge könne Leben retten.

Schon unmittelbar nach dem Eingriff hatte die Tänzerin offen über ihre Gefühle gesprochen. Sie gab ehrlich zu: "Sie ist sichtbar und erinnert mich jeden Tag daran, wie schnell sich etwas verändern kann." Besonders die Zeit des Wartens auf das Ergebnis der Untersuchungen empfand sie als belastend. Die Chancen auf eine vollständige Entwarnung hätten damals laut Ekaterina bei etwa 50 Prozent gelegen. Dennoch sah sie auch das Positive: "Die Narbe ist kein Makel, sondern ein Zeichen von Stärke, Achtsamkeit und Leben." Für viele Fans war das markante Muttermal längst zu einem festen Bestandteil der Persönlichkeit der Profitänzerin geworden. Sie selbst nannte es ein "kleines Stück Geschichte", dessen Abschied ihr alles andere als leichtgefallen sei.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Januar 2026

Instagram / ekatleonova Wunde von Ekaterina Leonova

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonova, Dezember 2025