Stress bei Ekaterina Leonova: Sie zieht mit Freund zusammen

Ekaterina Leonova (38) hat den Sprung gewagt: Die Let's Dance-Profitänzerin ist am 27. Januar in das erste gemeinsame Zuhause mit ihrem Freund Ilya Viarmenich gezogen – nach Brühl bei Köln, wo die beiden Ende November ein Haus gekauft hatten. Auf Instagram erklärte die Tänzerin früh am Morgen aufgeregt: "Heute ist Tag X. Die Nacht war kurz, der Tag wird lang." Sie verriet, dass ihr "Schatz" bis spät beim Packen geholfen habe. Gegen 7.00 Uhr rollte der Umzugswagen an, Kisten und Säcke türmten sich, die vertraute Wohnung leerte sich zusehends. "Die Wohnung sieht plötzlich so leer aus", postete sie wenig später. Ein paar Stunden darauf war alles verladen, kurz nach 13.00 Uhr schloss sich die Ladeluke – ein Abschied mit Kloß im Hals und ein Start in ein neues Kapitel.

Der Umzug kommt pünktlich vor Ekaterinas Rückkehr auf das große Tanzparkett: Sie ist auch 2026 wieder Teil der neuen, 19. "Let's Dance"-Staffel, die ab dem 27. Februar mit 14 Promis um die Krone startet. Zuvor stand jedoch Kisten-Tetris statt Cha-Cha-Cha auf dem Programm. Aus der Fernbeziehung, die über ein Jahr dauerte, wird nun Alltag unter einem Dach – in unmittelbarer Nähe zu Brühl, wo Ilya als Choreograf arbeitete. In ihrer Instagram-Story nahm die Tänzerin, die sich vor Kurzem ihr charakteristisches Muttermal entfernen ließ, ihre Fans durch den turbulenten Morgen mit. Die Mischung aus Vorfreude und Wehmut war dabei deutlich spürbar: ein Herz-Emoji für das, was kommt, und Tränen für das, was zurückbleibt.

Kennengelernt hatten sich Ekaterina und Ilya im Oktober 2024 bei der Show "Fantissima" im Phantasialand in Brühl, wo er als Hauptchoreograf hinter den Kulissen tätig war und ihr Einblicke in die Showwelt gab. Am Valentinstag 2025 machten beide ihre Beziehung öffentlich. Seitdem teilen die Tänzerin und der Choreograf hin und wieder Momentaufnahmen ihres Zusammenseins, meist unprätentiös, mal von Proben, mal von kleinen Auszeiten. Während Ekat, deren Karriere als Tänzerin bereits im zarten Alter von nur fünf Jahren begann, seit 2013 Teil der "Let's Dance"-Familie ist, darf sich Victoria Sauerwald erstmals auf einen Platz im Kreis der Profitänzer freuen. Die 24-Jährige stand ebenfalls bereits mit fünf Jahren erstmals im Tanzsaal.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova zusammen mit Freund Ilya Viarmenich

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonova, Dezember 2025

Getty Images Ekaterina Leonova, Mai 2018