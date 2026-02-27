Darum ist Ekaterina Leonova mit ihrem Freund so glücklich

Ekaterina Leonova (38) spricht offen über ihr großes Glück mit ihrem Freund Ilya Viarmenich – pünktlich zum Start der neuen Staffel von Let's Dance. Seit Oktober 2024 sind die beiden ein Paar, zum Valentinstag machte die Profitänzerin ihre Liebe auf Instagram offiziell. "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto. Inzwischen hat das Duo ein Haus in der Nähe von Köln gekauft. Ekaterina ist aus München zu Ilya gezogen, der in Brühl arbeitet. Einziehen in die eigene Immobilie können sie aber erst, wenn die Renovierungen abgeschlossen sind – bis dahin genießen sie ihren Alltag zwischen Training, Showproben und neuer Heimat.

Im Gespräch mit Bunte verrät Ekaterina, warum Ilya für sie der perfekte Partner ist. "Ich glaube, in erster Linie sieht er nicht die Ekat aus dem Fernsehen in mir. Als er mich kennengelernt hat, wusste er auch gar nicht, wer ich bin. Das hat alles leichter gemacht", erzählt die Tänzerin. Besonders schätzt sie, dass der Choreograf nicht bei der ersten Diskussion aufgibt, sondern "eine Lösung sucht und auch für eine Beziehung kämpft". Ilya arbeitet als Hauptchoreograf im Phantasialand in Brühl und sei, wie Ekaterina schwärmt, ein echter Teamplayer: "Er hilft jedem, wirklich jedem. Wenn jemand anruft, ist er da. Er macht wirklich sehr viel." Ihren vollgepackten Terminplan bekommen die beiden inzwischen mit viel Planung und Kalenderorganisation in den Griff – ein Lernprozess, den die Profitänzerin mit einem Schmunzeln beschreibt.

In ihr gemeinsames Haus können die beiden allerdings noch nicht einziehen, da noch Renovierungsarbeiten und Schönheitsmaßnahmen anstehen. Der Kauf der Immobilie sei für sie ein bedeutender Schritt gewesen. "Ich hatte nie im Leben eine eigene Immobilie. Ich habe immer in einer Mietwohnung gelebt und war sehr flexibel, sehr viel unterwegs. Und jetzt ist es schon ein ganz anderes Gefühl, wenn du verstehst, das ist etwas Eigenes", erzählte sie. Auf die Frage nach einer möglichen Hochzeit reagierte die vierfache "Let's Dance"-Siegerin schmunzelnd. Sie finde Heiraten keine Pflicht, erklärte sie. Doch dann fügte sie lachend hinzu: "Oder sagen wir es so: Wenn man mir einen Antrag macht, dann würde ich nicht nein sagen. Aber ohne Antrag ist es auch schön."

