Ekat Leonova hat "Mitleid" mit Tanzpartner Simon Gosejohann

Ekaterina Leonova (38) und Simon Gosejohann (50) treten gemeinsam bei Let's Dance 2026 an. Nach der Kennenlernshow am 27. Februar steht fest, dass die Profitänzerin und der Comedian ein Team bilden. Doch die Ekat macht von Anfang an deutlich, dass auf Simon eine harte Zeit zukommt. Mit einem Augenzwinkern, aber auch klarer Ehrlichkeit beschreibt sie gegenüber RTL ihre ersten Eindrücke von ihrem neuen Partner: "Also ehrlich, wenn ich ihn angucke, habe ich Mitleid mit ihm. Weil ich weiß, was auf ihn zukommt." Es scheint fast so, als hätte "General" Ekat – wie die Tänzerin aufgrund ihrer intensiven Trainingsmethoden genannt wird – schon einen ganz genauen Trainingsplan im Kopf. Und über den scheint sich der Moderator gar nicht zu freuen.

Trotz aller Scherze ist für die 38-Jährige klar, dass die kommenden Wochen intensiv werden. Schließlich kennt sie die Herausforderung nur zu gut und weiß, wie hart das Training werden kann. Auch Simon selbst bekommt bereits einen Vorgeschmack darauf, was ihn erwartet. Auf die Trainingsintensität angesprochen, antwortet Ekat unmissverständlich: "Also, ich würde sagen, es kommt eine riesige Torte auf dich." Eine riesige Torte an Arbeit, versteht sich. Der 50-Jährige nimmt die Situation mit Humor, weiß aber genau, dass er mit Ekaterina eine absolute Top-Trainerin an seiner Seite hat. "Ich will. Und ich weiß, dass ich eine Koryphäe neben mir habe", erklärt er. Gleichzeitig begegnet er der Herausforderung mit großem Respekt und betritt mit "Let's Dance" komplettes Neuland.

Ekaterina hat schon viele Promis zu starken Tänzern geformt und trägt genau deswegen den Spitznamen "General". Die Tänzerin weiß genau, was auf Simon jetzt bevorsteht – auch wenn die Profitänzerin ihren Schützling nicht gerade als Naturtalent wahrnimmt. Doch Simon begegnet der Erfahrung mit einer Mischung aus Respekt, Unsicherheit und Vorfreude. "Das ist die Experience, die ich durchleben werde und bei der ihr mir zuschauen könnt. Das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau", erklärt er. Ob er den nötigen Ehrgeiz hat und wo seine Grenzen liegen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Fest steht jedenfalls, dass die Reise der beiden gerade erst begonnen hat.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Simon Gosejohann, "Let's Dance"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Kathrin Menzinger, Jan Kittmann, Simon Gosejohann, Ekaterina Leonova und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026