Entferntes Muttermal: Ekaterina Leonova zeigt ihre Narbe

Die Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) hat sich auf Instagram mit einem emotionalen Update direkt an ihre Fans gewandt. Vor einer Woche musste sie sich von einem markanten Muttermal auf ihrer Wange verabschieden, das nach ärztlicher Einschätzung eine zunehmend bösartige Veränderung zeigte. Der Eingriff, der am 10. Dezember durchgeführt wurde, war für Ekaterina nicht nur medizinisch, sondern auch emotional ein großer Schritt. Sie zeigte ihre frisch genähte Narbe und schrieb dazu: "Sie ist sichtbar und erinnert mich jeden Tag daran, wie schnell sich etwas verändern kann."

Mit großer Ehrlichkeit erzählte die Let's Dance-Gewinnerin dieses Jahres von ihren Ängsten vor der Operation und dem abschließenden Befund, der noch aussteht. Der entfernte Leberfleck wurde ins Labor geschickt und Ekaterina wartet nun mit gemischten Gefühlen auf die Ergebnisse der Histologie. Sie gab zu, dass die Chancen auf eine vollständige Entwarnung bei etwa 50 Prozent liegen. Gleichzeitig fand sie in der Entfernung auch positive Aspekte. "Die Narbe ist kein Makel, sondern ein Zeichen von Stärke, Achtsamkeit und Leben", betonte sie.

Ekaterinas charakteristisches Muttermal war für viele Fans ein unverkennbares Merkmal der Tänzerin – ein "kleines Stück Geschichte", wie sie es selbst nannte. Bereits im Vorfeld der Operation hatte sie klargemacht, dass die Entscheidung zur Entfernung nicht leichtgefallen war, jedoch unumgänglich wurde. Mit ihren offenen Worten möchte sie nun vor allem ihre Community ermutigen, die eigene Gesundheit ernst zu nehmen. Regelmäßige Kontrollen bei Hautveränderungen seien essenziell. In diesem Sinne bedankte sie sich bei ihrem "Markenzeichen" für die gemeinsamen Jahre, auch wenn sie sich am Ende schweren Herzens davon verabschieden musste.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonovas Narbe

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonova, Dezember 2025