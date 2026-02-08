Ekaterina Leonova gab den Glauben an die große Liebe nie auf

Ekaterina Leonova (38) hat beim Dinner-Event zur neuen Bridgerton-Kollektion von Deichmann in Hamburg offen über Herz und Heimat gesprochen. Die Let's Dance-Profitänzerin genoss den Abend in der von der Serie inspirierten Kulisse und schwärmte von Romantik, Etikette und prächtigen Bällen. Dabei verriet sie, dass sie den Valentinstag herbeisehnt und in Sachen Liebe festhalten will, was ihr wichtig ist – gemeinsam mit Partner Ilya Viarmenich, mit dem sie seit Ende November ein Haus in Brühl bei Köln besitzt. Für die kommenden Wochen kündigte sie volle Terminkalender an: Training und Liveshows starten Ende Februar, während daheim die Handwerker weitermachen.

Im Gespräch erklärte Ekaterina, warum sie sich in der "Bridgerton"-Welt so wohl fühlt: "Ich bin Fan von dieser Zeit – diese Kostüme, die Menschen, die Etikette, die Bälle. Das ist alles, was Tanzen für mich ausmacht", sagte sie laut spoton-news. Ihr neues Zuhause bezeichnete die Tänzerin als ersten Ort, an dem sie wirklich ankommen will. Das Haus brauche noch einige Arbeiten, der Einzug sei erst für frühestens Juni geplant. Die Frage nach einer möglichen Hochzeit beantwortete sie unaufgeregt: Es gebe keinen Druck und den Antrag müsse Ilya machen. "Ich würde keinen Heiratsantrag machen", stellte sie klar. Sie beschrieb sich als "kleine Romantikerin", die traditionelle Gesten schätzt, während sie parallel zwischen Studio, Show und Baustelle pendelt.

Wie sehr Romantik für die Moderatorin mehr ist als ein Showthema, zeigte eine Kindheitserinnerung, die sie ebenfalls bei dem Event teilte. Schon mit acht Jahren begann sie, ein eigenes "Liebesbuch" zu schreiben, das sie bis zu ihrem 25. Geburtstag füllte und schließlich in der Familie ließ. "Ich habe immer an die große Liebe geglaubt", sagte Ekaterina und fügte hinzu, dass es in der Vergangenheit auch Verletzungen gab, ohne dass ihr Glaube daran je verschwunden sei. Privat richtet sie inzwischen das gemeinsame Nest mit Ilya ein, Kartons stehen schon bereit, Möbel werden geplant, Zimmer bekommen Farbe. Zwischen knappen Nächten und langen Tagen findet die Tänzerin Momente, in denen sie die neuen vier Wände durchläuft und sich vorstellt, wie sich das Haus bald nach Zuhause anfühlen soll.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich, Sommer 2025

Instagram / ekatleonova Ilya Viarmenich und Ekaterina Leonova

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich im Juni 2025