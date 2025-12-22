Zum zweiten Mal: Er gewinnt "Let's Dance"-Christmas-Special

Das Hause Pooth darf sich so kurz vor Heiligabend über einen ganz besonderen Gänsehaut-Moment freuen: Diego (22) hat am Samstagabend die Let's Dance-Weihnachtsshow gewonnen – und damit nach seinem Staffelsieg 2025 den zweiten Titel innerhalb eines Jahres geholt. In Köln tanzte sich der Showliebling gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) zum "Christmas Dancing Star" 2025 und schnappte sich den Pokal mit der roten Weihnachtsmütze. Neben der Jury feierten vor allem die Zuschauer den Triumph und verwandelten die Finalnacht in ein vorgezogenes Fest. "Ein riesiges Vor-Weihnachtsgeschenk", jubelte auch der Sender RTL zur Verkündung des Ergebnisses.

Der Weg zum Doppel-Triumph war hart ertanzt: Ein Langsamer Walzer brachte Diego und Ekaterina trotz einer wackeligen Hebefigur starke 27 Punkte ein – die Anspannung stand beiden ins Gesicht geschrieben. Im zweiten Tanz zündete das Duo den Turbo: Mit dem Jive holten sie die maximale Wertung von 30 Punkten und ließen das Studio beben. Damit war die Vorlage perfekt, den Rest erledigte das Publikum am Telefon. Die Sendung krönte den amtierenden "Dancing Star" 2025 zum Weihnachtschampion. Damit hätte der Sohn von Verona Pooth (57), der im Oktober mit seiner Freundin samt französischer Bulldogge Daisy zusammengezogen ist, wohl nicht gerechnet. Wer die Zitterpartie und alle Highlights verpasst hat, kann die komplette Weihnachtsshow auf RTL+ nachträglich streamen.

Mit dem Doppel reiht sich Diego in eine exklusive "Let's Dance"-Riege ein. Auch Sportgymnastin Magdalena Brzeska (47) schaffte nach ihrem Staffelsieg den Christmas-Coup, ebenso der ehemalige Fußballer Rúrik Gíslason (37), das Model Anna Ermakova (25) und der Zirkusartist René Casselly, die jeweils beide Trophäen in ihren Vitrinen sammeln. Ekaterina, die als Profitänzerin für ihre ruhige Art im Training und ihre präzisen Choreografien geschätzt wird, gilt in der Community als Glücksbringerin. Viele frühere Partner erinnern sich an lange Probentage, gemeinsame Lacher und kleine Rituale vor dem Auftritt. Diego selbst wirkt nach großen Momenten oft bescheiden, nimmt sich Zeit für Selfies hinter der Bühne und teilt nach Shows gerne kurze Dankesbotschaften an Fans und Team in seinen Stories.

Instagram / san_diego_pooth Diego Pooth und Profitänzerin Ekaterina Leonova freuen sich auf gemeinsame Tänze, Oktober 2025.

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, Mai 2025

IMAGO / Eventpress Verona Pooth und Diego Pooth, April 2024