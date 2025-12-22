Einbruch: "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova wurde beklaut

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und Ekaterina Leonova (38) muss sich mit einem Einbruch herumschlagen. In ihrer Instagram-Story antwortet sie auf die Frage eines Fans, ob sie in letzter Zeit mal traurig war. "Ich habe mich zuerst nicht getraut, darüber zu sprechen. Ich sage euch kurz: Wir wurden beklaut", erzählt sie daraufhin. Sie sei sich sicher, dass die Einbrecher enttäuscht gewesen sein müssen, denn viel fanden sie in der Wohnung der Profitänzerin nicht. Was sie fanden, nahmen sie aber mit. Für Ekat besonders schmerzlich: "Besonders wehtut es, dass die Geschenke von den liebsten Menschen geklaut wurden." Zum Glück sei bei dem Einbruch aber sonst niemand zu Schaden gekommen. "Wir sind gesund und wir sind zusammen. Was dir genommen wird, kehrt eines Tages in anderer Form zu dir zurück", bleibt sie zuversichtlich.

Wann bei ihr genau eingebrochen wurde, verrät Ekat nicht. Die bösen Erinnerungen, dass aus ihrem Zuhause geliebte Dinge genommen wurden, kann sie aber bald hinter sich lassen. Denn zusammen mit ihrem Partner Ilya Viarmenich kaufte die Let's Dance-Bekanntheit sich erst Ende November ein gemeinsames Haus. Im Netz teilte sie die Neuigkeiten mit ihren Fans und zeigte den Moment, in dem die beiden den Kaufvertrag unterschreiben: "Unglaublich, aber wir haben es gemacht. [...] Bald können wir in unser neues Zuhause einziehen." Bilder von ihrem neuen Heim teilte Ekaterina aber noch nicht.

Damit schlagen sie und Ilya aber ein neues Kapitel in ihrer Beziehung auf. Bekannt wurde ihre Beziehung bereits Anfang des Jahres – zu dem Zeitpunkt sollen sie aber schon einige Monate zusammen gewesen sein. Kennengelernt sollen sie sich an Ilyas Arbeitsplatz, dem Phantasialand, haben. Dort ist er Tänzer und Choreograf. Im Oktober hatte Ekat einen Gastauftritt mit dem Ensemble in der Dinnershow "Fantissima", wobei es zwischen den beiden gefunkt haben soll. Nachdem sie ihre neue Liebe im Februar dann auch offiziell gemacht hatte, machte die 38-Jährige kein Geheimnis mehr aus ihrem Glück. "Ja, ich bin gerade unendlich glücklich und genieße dieses tolle Gefühl, in gleichem Maß zu lieben und geliebt zu werden", schwärmte sie im Netz.

Imago Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und ihr Freund Ilya Viarmenich

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich, Sommer 2025