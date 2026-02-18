Nessi als Tanzpartnerin? Das sieht Ekat als Herausforderung

Ekaterina Leonova (38) könnte bei Let's Dance mit Vanessa Borck (29) antreten – und das wäre eine Premiere für die Profitänzerin. Im Interview mit dem Magazin Bunte äußerte sich Ekat nun zu dieser Möglichkeit und sprach offen über die Herausforderungen, die ein rein weibliches Tanzpaar mit sich bringen würde. "Ich könnte mir das sehr gut vorstellen", erklärte Ekaterina, die in der neuen Staffel möglicherweise als Partnerin der Influencerin über das Parkett wirbeln wird. Welche Tanzpaare es tatsächlich gibt, wird RTL erst in der Kennenlernshow am 27. Februar verraten. Fest steht jedoch bereits, dass Vanessa mit einer Frau tanzen wird.

Besonders die choreografischen Anforderungen sieht Ekaterina als anspruchsvoll an. "Ich finde, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn eine Frau eine andere Frau hebt", gab die Tänzerin zu bedenken. Viele Tänze seien mit Hebefiguren verbunden, was bei zwei Frauen schwierig umzusetzen sei. "Da muss man schon sehr viel synchron tanzen", erklärte sie weiter. Für die Partnerin von Vanessa werde es eine echte Herausforderung, eine geeignete Choreografie zu entwickeln. Ob sie selbst diese Aufgabe übernehmen wird, ließ Ekaterina offen.

Ekaterina feierte in der Vergangenheit große Erfolge bei "Let's Dance" und holte insgesamt viermal den Sieg – zuletzt 2025 an der Seite von Diego Pooth (22). Zu ihren früheren Tanzpartnern zählten unter anderem Paul Janke (44), Pascal Hens (45) und Gil Ofarim (43). Sollte sie nun tatsächlich mit Vanessa tanzen, wäre es das zweite rein weibliche Tanzpaar in der Geschichte der Show. Bereits 2019 waren Kerstin Ott (44) und Regina Luca (37) gemeinsam angetreten, schieden jedoch nach fünf Folgen aus. Vanessa hatte auf Instagram verraten, dass sie sich als 1,79 Meter große Frau vorstellen könne, mit einer größeren Frau zu tanzen, damit die Differenz nicht zu groß sei.

Getty Images Ekaterina Leonova, Mai 2018

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, Mai 2025