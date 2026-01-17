Ohne Drama: Filmstar Dermot Mulroneys Scheidung ist durch

Dermot Mulroney (62) und Prima Apollinaare haben ihre Scheidung einvernehmlich geregelt – und das ohne großes Tohuwabohu. Der Schauspieler reichte laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, in Los Angeles eine Erklärung ein, in der er bestätigt, dass beide Seiten eine umfassende Einigung erzielt haben. Nach 14 Jahren Ehe sind demnach alle entscheidenden Punkte geklärt: gemeinsames Eigentum, das Sorgerecht für ihre zwei minderjährigen Kinder, Unterhalt sowie Besuchsregelungen. Auch nachehelicher Unterhalt und die Übernahme von Anwaltskosten sind Bestandteil des Pakets. Jetzt fehlt nur noch die Unterschrift des Richters, damit der Schlussstrich offiziell wird.

Hinter den Kulissen setzten Dermot und die Sängerin auf einen versöhnlichen Weg. Anstatt sich mit großen Anwaltskanzleien zu belauern, holten sie Mediatoren an den Tisch, um die Details im direkten Austausch zu lösen. Aus dem Umfeld heißt es, das Ex-Paar gehe respektvoll miteinander um und halte die Kommunikation offen. Dass sie das Sorgerecht und die finanziellen Fragen in einem Abwasch geregelt haben, dürfte den Übergang in den neuen Familienalltag erleichtern. Die Einigung deutet darauf hin, dass beide ihren Fokus auf Stabilität für die Kinder legen und auf zermürbende Auseinandersetzungen verzichten.

Noch vor rund sieben Monaten hatte der Schauspieler in den Scheidungspapieren eine spezielle Regelung rund um den Unterhalt gefordert. Dem Bericht von TMZ zufolge wollte Dermot nicht nur finanzielle Unterstützung von der Sängerin, sondern auch sicherstellen, dass sie ihrerseits kein Geld von ihm verlangen kann. Die Situation schien damals noch angespannt und ließ unklare Verhältnisse für die Ex-Partner erwarten. Auch das gemeinsame Haus in Sherman Oaks sorgte damals für Spekulationen. Beide waren laut Unterlagen weiterhin unter derselben Adresse gemeldet. Ob dies bedeutete, dass sie trotz der Trennung noch zusammenlebten oder ob es sich nur um eine gemeinsame Postadresse handelte, blieb unklar. Über die Gründe für das Ehe-Aus und Details zu den Verhandlungen wurde zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt gegeben.

Getty Images Prima Apollinaare und Dermot Mulroney, 2020

Getty Images Dermot Mulroney und Prima Apollinaare, 2022

Getty Images Dermot Mulroney in New York 2020

