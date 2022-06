Dieser Friends-Star ist Teil der Scream-Crew! US-Schauspieler Dermot Mulroney (58) ist vor allem durch seine Rollen in romantischen Komödien bekannt. Einer seiner bekanntesten Filme ist "Die Hochzeit meines besten Freundes", in dem seine bevorstehende Ehe durch seine beste Freundin, gespielt von Julia Roberts (54), auf dem Spiel steht. Der 58-jährige Schauspieler, der bereits in "The Purge" und American Horror Story mitgewirkt hatte, ist jetzt Teil einer weiteren Horror-Reihe: Dermot wird im neuesten "Scream"-Film mitspielen!

Laut The Hollywood Reporter schließt sich Dermot Mulroney der beliebten Reihe an. Es wird berichtet, dass der 58-Jährige einen Cop spielen wird. Weitere Details zur Handlung des Films sind noch nicht bekannt, außer, dass es "mit den vier Überlebenden der Ghostface-Morde weitergeht, während sie Woodsboro hinter sich lassen und ein neues Kapitel beginnen."

Neben Mulroney ist auch Hayden Panettiere (32) mit von der Partie. Die Schauspielerin, die bereits 2011 im vierten Teil mitgespielt hatte, schlüpft für den sechsten Teil wieder in ihre Rolle der Kirby Reed. Die Dreharbeiten für den neuen Film sollen diesen Sommer beginnen – erst im Januar kam der fünfte Teil in die Kinos und spielte weltweit rund 130 Millionen Euro ein.

Anzeige

Getty Images Dermot Mulroney und Julia Roberts bei einer Filmpremiere

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Szene aus "Scream"

Anzeige

Instagram / haydenpanettiere Hayden Pannettiere macht ein Selfie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de