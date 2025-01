Gewusst? In dieser Kultserie spielte Dermot Mulroney mit

Dermot Mulroney (61), bekannt aus Filmen wie "Die Hochzeit meines besten Freundes" und Serien wie New Girl, hat die Fans von "Chicago Fire" in der neuesten Staffel begeistert. Als Chief Dom Pascal gehört er jetzt zur Besetzung der beliebten NBC-Serie. Doch viele Zuschauer erinnern sich vielleicht gar nicht mehr daran, dass Dermot vor knapp 20 Jahren eine überraschende Rolle in der Kultserie Friends übernahm. Wie Hello! berichtete, spielte er als Gavin Mitchell den frechen Kollegen von Rachel, dargestellt von Jennifer Aniston (55). Zwischen den beiden knisterte es sogar auf Rachels Geburtstagsfeier, doch die Romanze endete abrupt – wie so oft wegen ihrer komplizierten Geschichte mit Ross.

Der Schauspieler war 2003 für insgesamt drei Episoden der Serie zu sehen. In einem Interview mit Access Hollywood im Jahr 2020 gestand Dermot, dass er ursprünglich sogar für weitere drei Episoden angefragt wurde, diese jedoch ablehnte. "Ich habe die Bedeutung dieser Chance unterschätzt", räumte er ein. Der Rummel um seine kurze Rolle überraschte ihn Jahre später, als die Serie auf Streaming-Plattformen zu einem neuen Kultphänomen wurde. "Ich wurde auf der Straße als Gavin erkannt und war völlig verblüfft", erinnerte er sich. Trotz dieser vertanen Gelegenheit blickt er inzwischen positiv auf die Erfahrungen zurück und hat gelernt, wie nachhaltig die Wirkung solcher Serien sein kann.

Abseits von "Friends" hat Dermot auch in anderen Produktionen bemerkenswerte Erfahrungen gemacht. So ließ er jüngst durchblicken, dass seine Arbeit am Set von "Chicago Fire" ihn auf überraschende Weise mit seiner Vergangenheit verbindet. Beispielsweise arbeitet er dort mit der Tochter eines bekannten Set-Malers aus seinem Film "Die Hochzeit meines besten Freundes" zusammen. Der Schauspieler, der in Hollywood lange für Kurzauftritte bekannt war, genießt es nun, Teil des eingespielten Teams bei der beliebten NBC-Serie zu sein. "Es ist schön, endlich eine konstante Rolle zu haben. Danke, NBC. Was hat so lange gedauert?", scherzte Dermot.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Friends"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Dermot Mulroney bei der Premiere von "Homecoming"

Anzeige Anzeige

Anzeige