Julia Roberts (51) bringt die Gerüchteküche zum Brodeln! Bereits seit 16 Jahren ist die Pretty Woman-Heldin mit ihrem Schatz Danny Moder (49) verheiratet. Ihre Liebe zueinander krönten die Schauspielerin und der Kameramann mit den Zwillingen Hazel und Phinnaeus (13) und Söhnchen Henry (11). Und obwohl ihre Familie ihr Ein und Alles ist, schenkt die Strahlefrau gerade jemand ganz Anderem ihr berühmtes Lächeln: Mit einem Kuschelfoto an der Seite von Dermot Mulroney (55) sorgt sie bei den Fans für Turtel-Tuscheleien.

Auf Instagram veröffentlichte die 51-Jährige ein Schwarz-Weiß-Pic mit dem US-amerikanischen Schauspieler, auf dem beide sehr vertraut wirken. Sogar das Symbol eines Händchen haltenden Pärchens fügte die Hollywood-Diva hinzu. Während bei den einen die Alarmglocken klingeln, wissen, die anderen genau, was Sache ist! Bei dem 55-Jährigen handelt es sich nämlich keinesfalls um einen Unbekannten: Er spielte vor 21 Jahren an Julias Seite in "Die Hochzeit meines besten Freundes". Seitdem verbindet die beiden Leinwand-Stars eine innige Freundschaft.

Und auch beruflich hat das Duo nach all den Jahren wieder zueinandergefunden. In der Amazon-Serie "Homecoming" ergatterten Dermot und Julia beide eine Hauptrolle. Dermot, der im 90er-Film den charmanten besten Freund verkörperte, übernimmt in der neuen Reihe den Part des Anthony, der feste Partner der Sachbearbeiterin Heidi (gespielt von Julia).

Rex Features / Rex Features / Action Press Julia Roberts und Dermot Mulroney in "Die Hochzeit meines besten Freundes"

Rich Fury/Getty Images Julia Roberts in Los Angeles

Tommaso Boddi/Getty Images Dermot Mulroney, Schauspieler

