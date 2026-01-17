So reagierten Connor Storries Eltern auf "Heated Rivalry"

Connor Storrie hat jetzt verraten, wie seine Eltern auf seinen Serienhit "Heated Rivalry" reagiert haben. Am Mittwochmorgen war der Schauspieler in der "Today Show" zu Gast und sprach dort mit Moderator Craig Melvin über den plötzlichen Erfolg der queeren Hockeyserie. Während Connors Mutter jede Folge gefeiert hat, sieht es bei seinem Vater ganz anders aus. "Mein Vater hat die Serie nicht gesehen, und ich zwinge ihn auch nicht dazu", betonte der Schauspieler und fügte hinzu, er glaube nicht, dass sein Vater sich das anschauen müsse, wenn er nicht wolle – schließlich wimmelt es in der Serie von expliziten Sexszenen und Nacktheit.

Im Gespräch erzählte Connor, wie sehr seine Familie hinter ihm steht. "Meine Mutter ist meine Nummer-eins-Unterstützerin", schwärmte er. Schon als kleiner Junge habe er gesagt: "Ich will in Filmen sein", und seine Familie habe ihn sofort ermutigt. Heute, wo Millionen Zuschauer seine Serie streamen, empfinde er das alles als fast unwirklich und sagte, es sei für seine Liebsten wahrscheinlich ebenso surreal, diesen Erfolg mitzuerleben.

Auch am Set selbst bekommt Connor viel Rückhalt – und so manches Kompliment. Serienkollege Hudson Williams plauderte in einem Video für das Magazin Men’s Health über sein Trainingsprogramm und geriet dabei ins Schwärmen über Connors Körper. Besonders Connors trainierter Hintern sorgte bei dem Co-Star für Begeisterung, was er in dem Clip offen zugab. Für den Schauspieler spielt neben dem Serienerfolg offenbar vor allem das enge Verhältnis zu seiner Familie und die gute Stimmung unter den Kollegen eine große Rolle.

Anzeige Anzeige

Imago Connor Storrie bei der Premiere von "Is This Thing On?" in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Heated Rivalry"

Anzeige Anzeige

Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto