Wird es eine weitere Staffel von "Heated Rivalry" geben?

Die Liebesgeschichte von Shane Hollander und Ilya Rozanov ist für Fans von "Heated Rivalry" längst noch nicht auserzählt – doch auf die zweite Staffel müssen sie sich gedulden. Serienschöpfer Jacob Tierney stellte jetzt klar, dass neue Folgen nicht schon im November 2026 aufschlagen werden, also nicht "zur gleichen Zeit nächstes Jahr" wie die erste Staffel 2025. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin Variety erklärte Jacob, dass Staffel zwei später komme als erhofft, aber dennoch nicht ewig auf sich warten lassen soll. Gedreht werden soll so früh wie möglich, damit die Fortsetzung der Eishockey-Romanze rechtzeitig vor einem allzu langen Serien-Winter in Kanada und weltweit bei den Fans landen kann.

Der Drehbuchautor und Showrunner gab offen zu, dass er mit den Scripts aktuell noch ganz am Anfang steht. "Es kann nicht zur gleichen Zeit nächstes Jahr sein, weil ich um diese Zeit letztes Jahr schon fünf Folgen geschrieben hatte und dieses Jahr bisher keine", sagte Jacob gegenüber Variety. Gleichzeitig versicherte er, dass Cast und Crew "so schnell wie möglich wieder an die Arbeit" gehen. Man wolle auf keinen Fall zwei Jahre zwischen den Staffeln verstreichen lassen, betonte er. Trotzdem mache er keinen Hehl daraus, dass Qualität Vorrang vor Tempo hat: "Ich will keine gehetzte, schlechte zweite Staffel rausbringen, nur weil die Serie sehr populär ist", erklärte er laut Variety und verwies darauf, dass auch die Produktionspartner großes Interesse daran haben, die Wartezeit für die Zuschauer nicht unnötig zu verlängern.

Fest steht bereits, dass Hudson Williams und Connor Storrie wieder als fanlieblings Paar Shane und Ilya auf den Bildschirm zurückkehren. Die beiden Hauptdarsteller haben laut dem Magazin GQ Verträge für insgesamt drei Staffeln unterschrieben und können damit ihre Dynamik aus der Debütstaffel weiter vertiefen, die auf den Romanen von Rachel Reid basiert. Ob François Arnaud als Scott Hunter und Robbie G.K. als Kip Grady erneut auftauchen, ist dagegen noch offen. Die beiden verkörpern jenes Duo, das in den Game-Changers-Büchern den Anfang macht, und haben sich bisher nicht öffentlich zu einem Comeback geäußert. Für viele Zuschauer sind aber gerade diese Figuren eng mit dem emotionalen Kosmos der Serie verbunden, in dem Freundschaften, Rivalitäten und große Gefühle abseits des Eises eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die actiongeladenen Szenen auf dem Hockeyfeld.

Getty Images Der Cast von "Heated Rivalry"

Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

Getty Images Hudson Williams und Connor Storrie bei der Premiere von "Heated Rivalry"