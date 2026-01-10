Hit-Serie "Heated Rivalry" kommt im Februar nach Deutschland

Fans in Deutschland können sich den 6. Februar schon mal rot im Kalender anstreichen: An diesem Tag startet die kanadische Hit-Serie "Heated Rivalry" endlich bei HBO Max. Das Erfolgsformat, das in Nordamerika bereits Rekorde gebrochen hat, erzählt die Geschichte der beiden Eishockey-Stars Shane Hollander und Ilya Rozanov, die in der Major League Hockey auf dem Eis als erbitterte Rivalen gelten – und sich abseits davon heimlich ineinander verlieben. Gespielt wird das heiße Duo von Hudson Williams und Connor Storrie, deren Chemie schon in Kanada für Gesprächsstoff sorgt. Warner Bros. Discovery bestätigte den Deutschlandstart jetzt über Instagram, inklusive einer eindeutigen Warnung: "Achtung, es wird steamy."

In Kanada avancierte "Heated Rivalry" beim Streamer Crave zur meistgesehenen Serie überhaupt, auf IMDb ist sie aktuell die beliebteste Produktion des Landes. Besonders in der LGBTQ-Community wird die Mischung aus intensivem Sportdrama und queerer Liebesgeschichte gefeiert, doch auch weit darüber hinaus hat das Format ein großes Publikum gefunden. Die von Jacob Tierney entwickelte Serie basiert auf der "Game-Changers"-Buchreihe von Rachel Reid und zeigt neben Shane und Ilya auch andere schwule Profisportler, die mit dem Druck kämpfen, ihre Orientierung im Rampenlicht zu verbergen. Tierney verantwortete nicht nur die Serienentwicklung, sondern auch Regie und Drehbücher. In den USA legte "Heated Rivalry" bei HBO Max das stärkste Debüt einer nicht-animierten Lizenzserie hin, woraufhin schon im Dezember eine zweite Staffel bestellt wurde.

Für viele deutsche Fans geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, denn in den vergangenen Wochen wurde in Foren und sozialen Netzwerken immer wieder nach einem Starttermin gefragt. Die Serie trifft einen Nerv bei Zuschauern, die sich sowohl für emotional erzählte Liebesgeschichten als auch für den harten Eishockey-Alltag interessieren, und bringt damit zwei Welten zusammen, die auf den ersten Blick kaum zusammenpassen. Für Hudson und Connor bedeutet der Hype einen rasanten Karriereschub: Die beiden Nachwuchsdarsteller werden in Interviews immer wieder nach ihrer On-Screen-Dynamik gefragt und schildern, wie intensiv sie sich gemeinsam auf die Rollen vorbereitet haben. Viele Fans sind gespannt, wie sich die Beziehung der Figuren weiterentwickelt – und ob "Heated Rivalry" vielleicht auch außerhalb des Streams für neue Gespräche über Liebe im Profisport sorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

Anzeige Anzeige

Getty Images Hudson Williams und Connor Storrie bei der Premiere von "Heated Rivalry"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Heated Rivalry"

Anzeige