Drama "Heated Rivalry" startet endlich in Deutschland

Die queere Eishockey-Serie "Heated Rivalry", die in den USA bereits für Begeisterung gesorgt hat, startet endlich auch in Deutschland, wie Moviepilot berichtet. Ab dem 6. Februar können deutsche Zuschauer die mit Spannung erwartete erste Staffel bei HBO Max streamen. Die Serie erzählt die Geschichte von Shane Hollander und Ilya Rosanov, zwei Spielern, die sowohl auf dem Eis als auch im Leben als Rivalen inszeniert werden, während sie im Geheimen eine immense Anziehung zueinander empfinden. Die Besetzung der Hauptrollen mit Hudson Williams als Shane und Connor Storrie als Ilya wird bereits als großes Highlight gefeiert.

Hinter der prickelnden Eishockey-Romanze verbirgt sich ein emotionales Drama, das die gesellschaftlichen Herausforderungen queerer Sportler in einer stark heteronormativen Sportwelt beleuchtet. Die Serie basiert auf der Buchreihe "Game Changers" von Rachel Reid und punktet bei den Kritikern: Sie erzielte beispielsweise eine beeindruckende Rotten-Tomatoes-Bewertung von 98 Prozent. Die leidenschaftliche Fanbase zeigte sich ebenfalls mehr als angetan und vergab der Serie eine Spitzenwertung von 9 von 10 Punkten auf der IMDb. Von internationalen Medien wird "Heated Rivalry" bereits als kulturelles Phänomen gefeiert, das es geschafft hat, weit über die üblichen Genregrenzen hinaus zu begeistern.

Connor Storrie, der als Ilya in der Serie glänzt, ist dabei auch in persönlicher Hinsicht ins Rampenlicht gerückt. Der Schauspieler, der vor Kurzem für den Olympischen Fackellauf engagiert wurde, hat betont, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Familie und seines Umfelds ist. Während sein Vater sich bisher zurückhaltend zeigte, feierte seine Mutter seinen Erfolg umso mehr. Gemeinsam mit Co-Star Hudson Williams trägt er die Serie, die nicht nur durch ihre mutige Darstellung, sondern auch durch die Chemie zwischen den Darstellern hervorsticht. Fans in Deutschland dürfen sich jetzt auf ein außergewöhnliches Fernseherlebnis freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

Anzeige Anzeige

Imago Hudson Williams beim Eintreffen im Armani Hotel während der Milan Fashion Week Menswear Fall/Winter 2026/2027

Anzeige Anzeige

Imago Connor Storrie bei der Premiere von "Is This Thing On?" in Los Angeles, 2025