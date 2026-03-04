Familie besorgt: Katie Price verzichtete auf Ehevertrag

Katie Price (47) sorgt mit einer klaren Ansage für Gesprächsstoff: Die Reality-TV-Ikone hat jetzt bestätigt, dass sie mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews keinen Ehevertrag abgeschlossen hat. Und das trotz eindringlicher Bitten und Sorgen ihrer Familie und ihrer Fans. Die beiden heirateten nach nur wenigen Tagen Bekanntschaft und genießen ihr Liebesglück seitdem vor allem in Dubai, wo sie sich ein neues Luxusdomizil gesichert haben sollen. Gegenüber The Sun erklärt Katie nun offen, warum sie sich dennoch nicht absichern ließ und weshalb sie sich von den Einwänden ihres Umfelds nicht von ihrer Entscheidung abbringen lässt.

In den vergangenen Wochen machten verschiedene Vorwürfe gegen Lee die Runde, die der Geschäftsmann jedoch bestreitet. Katie hält öffentlich zu ihrem Partner und präsentierte ihren Followern nach Berichten des Magazins Mirror unter anderem seinen Reisepass als Beleg für seine Identität. Ihre Familie blieb dennoch skeptisch, vor allem mit Blick auf Katies Vermögen und ihre turbulente Vergangenheit in Liebesdingen. Die Britin betont nun im Gespräch mit The Sun: "Ich kann ihnen also nicht übel nehmen, dass sie wütend und sauer sind. Sie lieben mich und ich liebe sie auch. Aber ich bin kein Kind mehr, ich bin 47, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und das werde ich auch."

Bereits zuvor wurden immer mehr Stimmen laut, die die Beziehung zwischen Katie und Lee anzweifeln. Wie ein Freund gegenüber der Daily Mail verriet, ist Katies Umfeld davon überzeugt, dass sie von ihrem vierten Ehemann "manipuliert" wurde: "Wir glauben fest daran, dass Lee sie einer Gehirnwäsche unterzieht." Die fünffache Mutter hatte in der Vergangenheit bereits mehrere Beziehungen durchlebt, die öffentlich für Schlagzeilen sorgten. Trotz allem hält sie aber zu Lee und stellt gegenüber The Sun klar: "Lasst mich einfach den Moment genießen und meine Beziehung."

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026