Tom mag ihn nicht: Geht Bill Kaulitz zurück zu seinem Ex?

Bill Kaulitz (36) hat im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" von einer unerwarteten Nachricht berichtet, die ihn nach seinem Auftritt im amerikanischen Magazin Architectural Digest erreicht hat. Der Sänger von Tokio Hotel hatte dem Magazin zuvor Einblick in seine Villa in Los Angeles gewährt und damit für großes Aufsehen gesorgt. Doch nicht nur Fans waren von seinem Anwesen beeindruckt – auch ein Ex-Freund meldete sich plötzlich über Social Media bei ihm. "Mein Ex-Ex-Ex-Freund hat sich gemeldet. Er hat mir geschrieben, auf Instagram", verriet Bill. Der Verflossene habe ihm zu seinem schönen Haus gratuliert, doch sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) witterte sofort mehr dahinter.

Tom zeigte sich im Podcast alles andere als begeistert von der Kontaktaufnahme und warnte seinen Bruder eindringlich. "Ich weiß ja welcher, den, den ich gar nicht mag. Mit dem hast du immer noch Kontakt?", empörte sich der Gitarrist. Er vermutete hinter der freundlichen Nachricht eine klare Absicht und fragte spöttisch, ob der Ex vielleicht auch Sex mit Bill in dem schönen Haus haben wolle. Bill gab zu, dass das letzte Treffen mit seinem Verflossenen über zwölf Jahre zurückliegt und er nicht einmal wisse, wie dieser heute aussehe. Dennoch ließ er verlauten, dass er sich frage, ob er sich noch immer zu ihm hingezogen fühle. "Vielleicht schlafe ich noch einmal mit dem", platzte es aus ihm heraus.

Tom machte jedoch unmissverständlich klar, was er von dieser Idee hält. "Das ist keine gute Idee! Der ist kein guter Mensch und ich finde, solche Personen darf man nicht in seinem Leben haben", warnte er seinen Bruder. Zum Schluss konnte sich Tom einen Seitenhieb nicht verkneifen und scherzte über Bills Liebesleben: "Du bist wahrscheinlich auf jeden Fall angezogen, weil es gibt ja mehr Männer, zu denen du dich sexuell hingezogen fühlst als nicht." Bill konterte daraufhin mit einem derben Witz: "Du bist grade wieder ganz rollig, da juckt ja schon wieder die Brosche bei dir." Die Zwillinge lachten sich daraufhin über ihre gegenseitigen Sticheleien schlapp. Bill und Tom sind seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrer Band unterwegs und teilen in ihrem Podcast regelmäßig private Einblicke in ihr Leben.

Anzeige Anzeige

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Januar 2026