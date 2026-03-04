Laut Emmy Russ: Aleks zeigt mit Wutausbruch "wahres Gesicht"

Bei #CoupleChallenge kam es zu einem dramatischen Eklat um Aleksandar Petrovic (35). Der Realitystar hatte Emmy Russ (26) in der Realityshow eine Kuss-Abfuhr erteilt, was zunächst für Verstimmung sorgte. Später erklärte Aleks Emmy im Zelt, dass er mit seiner Ex-Partnerin Vanessa Nwattu (26) eine Abmachung getroffen hatte: Bis zum Ende der Ausstrahlung von Temptation Island VIP wollte er demnach nicht mit jemand anderem intim werden. Als die Situation eskalierte und Aleks in Tränen ausbrach, fingen Emmy und Chika Ojiudo-Ambrose an zu lachen – eine Reaktion, die den maskulinen Mann vollkommen außer sich brachte.

Der 34-Jährige rastete daraufhin komplett aus und warf Holzbänke um sich, die er auch mit Tritten durch die Luft beförderte. Die heftige Wutattacke sorgte bei den anderen Teilnehmern für Entsetzen und wurde in der ausgestrahlten Folge deutlich gezeigt. Unter einem Ausschnitt der Szene, der auf Instagram veröffentlicht wurde, bezog Emmy nun in der Kommentarspalte Stellung zu dem Vorfall und schrieb aus heutiger Sicht: "Wahres Gesicht am Ende gezeigt. Mehr gibt es nicht zu sagen."

Im Zelt legte Aleks noch einmal seine Beweggründe offen. Offenbar fühlte sich der Unternehmer völlig unverstanden. "Egal, was ich mache, es wird immer mit dem Finger auf mich gezeigt. Ich finde dich wirklich sehr interessant und ich mag dich", gestand er Emmy unter Tränen. Doch nicht nur Emmy und Chika hatten damals klare Worte für Aleks übrig. Auch Vanessa selbst meldete sich bereits vor zwei Monaten öffentlich zu Wort. Die Influencerin erinnerte auf Instagram an die Absprache: "Dann sagt er zu mir: 'Meine Bitte ist es, solange wir ja quasi öffentlich auch noch zusammen sind – bis die Ausstrahlung vorbei ist – möchte ich nicht, dass wir was mit anderen haben.'"

RTLZWEI Emmy Russ und Aleksandar Petrovic bei "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Emmy Russ und Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge" 2026

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit