Vanessa-Deal: Aleks wird bei "#CoupleChallenge" ausgelacht

Aleksandar Petrovic (35) und Emmy Russ (26) gerieten bei #CoupleChallenge in einen heftigen Streit, nachdem der Realitystar ihr eine Abfuhr erteilt und sie nicht geküsst hatte. Später im Zelt wollte Aleks sich noch einmal erklären und offenbarte Emmy seine Abmachung mit seiner Ex Vanessa Nwattu (26). Bis zum Ende der Ausstrahlung von Temptation Island VIP wollte er demnach nicht mit jemand anderem intim werden – also auch nicht bei "#CoupleChallenge" mit Emmy. Als Chika Ojiudo-Ambrose ins Zelt dazustieß und die beiden Frauen Aleks für seine Flirterei mit Emmy trotz der Abmachung kritisierten, zeigte sich der Social-Media-Star emotional und wimmerte: "Egal, was ich mache, es wird immer mit dem Finger auf mich gezeigt. Ich finde dich wirklich sehr interessant und ich mag dich."

Emmy und Chika brachen daraufhin in Gelächter aus. Für Aleks war das zu viel: "Ich öffne mich und ich werde ausgelacht." Der Realitystar stürmte aus dem Zelt und verlor unten am Lagerfeuer die Beherrschung. Er trat und warf die Holzbänke um und schrie: "F*ckt euch alle!" Emmy rannte ihm hinterher und versuchte, ihr Lachen zu erklären, doch es endete in einer erneuten Diskussion. Sie fühlte sich noch immer von ihm blamiert, er sich missverstanden. Später im Einzelinterview erklärte Aleks zum Vanessa-Deal: "Ich weiß, dass Vanessa schon mit anderen intim wurde, ich weiß das, aber ich möchte nicht den gleichen Fehler machen, weil auf mich wird mit dem Finger gezeigt und auf sie nicht."

Bereits vor zwei Monaten hatte die Influencerin das Drama um die Abmachung öffentlich gemacht. Sie erklärte damals auf Instagram: "Dann sagt er zu mir: 'Meine Bitte ist es, solange wir ja quasi öffentlich auch noch zusammen sind – bis die Ausstrahlung vorbei ist – möchte ich nicht, dass wir was mit anderen haben'." Umso mehr zeigte sich Vanessa enttäuscht, als Aleks schließlich in der Show verkündete, dass er Emmy gerne küssen würde. Auch eine Sprachnachricht an sie wurde ausgestrahlt, in der er wörtlich sagte: "Grüße dich Vanessa, ich spiele mit dem Gedanken, die Emmy zu küssen und unser Versprechen dann hiermit aufgehoben ist."

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

RTLZWEI Emmy Russ und Aleksandar Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Emmy Russ und Aleksandar Petrovic bei "#CoupleChallenge" 2026