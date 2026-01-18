Tabitha Willetts erstes Date mit Verlobtem dauerte drei Tage

Eine Nachricht auf Instagram, ein Drink – und plötzlich ein Date, das ganze drei Tage dauerte: Genau so begann die Liebesgeschichte von Reality-Star Tabitha Willett und ihrem heutigen Verlobten Harry Hoare. Die "Made In Chelsea"-Bekanntheit berichtete in einem Interview mit The Wedding Edition, wie sie ihren alten Bekannten Anfang 2025 ganz unverbindlich auf Instagram anschrieb: Sie könnten sich doch mal wieder treffen und etwas trinken gehen. Aus einem Drink in einer Bar wurde ihrer Darstellung nach ein ausgedehntes erstes Treffen, das sich über ein ganzes langes Wochenende zog. Nach dem Date sei Tabitha sofort klar gewesen: "Ich werde diesen Mann heiraten." Inzwischen ist das Paar verlobt, plant eine Hochzeit im kleinen Rahmen – und erwartet dazu noch sein erstes gemeinsames Kind.

Wie Tabitha schilderte, kannten sie und Harry sich schon seit Jahren, hatten aber nie wirklich engeren Kontakt. Doch der Reality-Star hatte sich für das neue Jahr 2025 vorgenommen, die Liebe zu finden – ein Vorsatz, der sie letztendlich dazu ermutigte, den ersten Schritt zu wagen. Harry und Tabitha hätten von Anfang an offen über Zukunft, Familie und gemeinsame Werte geredet. "In den 30ern und als Eltern will man keine Zeit verschwenden", erklärte Tabitha, die genau wie Harry bereits ein Kind mit in die Beziehung brachte. Die beiden seien sich schnell einig gewesen, dass sich alles erstaunlich unkompliziert anfühlt – nicht dramatisch oder von großen Gesten geprägt, sondern "einfach leicht". Zehn Monate später machte Harry ihr während eines Familienurlaubs in Dubai einen Antrag, mit einem "Platzhalterring", in einer Suite voller Rosenblätter und Kerzen.

Seither läuft es für Tabitha offenbar in geordneten Bahnen. Mit Ex-Partner Fraser Carruthers, einem langjährigen Freund von Prinz Harry (41), hat sie eine gemeinsame Tochter. Die kleine Ottilie begleitet ihre Mama sogar zum Ultraschalltermin für das neue Baby. Die britische TV-Bekanntheit teilt ihr Glück gern mit ihren Followern: Mal zeigt sie sich im Satin-Abendkleid beim Dinner in Paris, mal dick eingepackt mit heißer Schokolade vor einem Café. Auf Social Media präsentiert sich Tabitha als jemand, der große Momente liebt – vom romantischen Rooftop-Sonnenuntergang über die edle Hotel-Suite bis hin zum weißen Traumkleid im Brautladen. Zwischen Glamour, guten Vorsätzen und Familienalltag scheint sie ihren ganz eigenen Weg gefunden zu haben, Liebe und Leben miteinander zu verbinden.

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett und ihr Verlobter Harry Hoare

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett beim Ultraschall, Dezember 2025

Getty Images Tabitha Willett bei den Royal Ascot 10th Annual Style Guide, April 2021